【新冠肺炎】政府指將藍隧道受反修例及疫情影響　料須延至22年中

造價逾150億元的將軍澳藍田隧道（將藍隧道）原本預計2021年竣工，惟木土工程拓展署最新向西貢區區議會提交的工程項目進度報告，揭露工程受到社會事件以及新型冠狀病毒疫情影響，未能按計劃完成，料完工日期須推遲一年，至2022年年中才能完成。 而連接將藍隧道的跨灣大橋連接道亦因疫情受影響，當局正與承建商合作，冀追回工程進度，以期維持2022年竣工。

土木工程拓展署向西貢區區議會提交最新的工程報告文件，提及將藍隧道受去年中的社會事件以及肺炎疫情影響，將延遲至2022年竣工。（土木工程拓展署截圖）

土拓署向西貢區區議會提交的最新文件提及，將藍隧道及相關工程因去年中社會事件影響，包括工程車輛因道路堵塞，未能按計劃將工地所需的物料送至地盤及完成混凝土灌注工序。同時，工人亦因堵路及港鐵服務受阻，延誤及未能上班，以及臨時交通安排的工程不斷受破壞。

加上，今年1月下旬至今受新型冠狀病毒影響，內地實施公共交通管制，工人除未能如期返回預製組件工場復工，曾往返內地的工地人員及工人，回港後亦需接受強制隔離檢疫。連同農曆新年後，內地供港的砂石供應仍未恢復，造成原料短缺，故上述所有因素致工程進度延遲。土拓署指，以現時掌握的資料，工程項目進度將延遲至2022年年中竣工。



而去年《施政報告》提及，將藍隧道在啟用後，將豁免新隧道及將軍澳隧道收費。

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至於連接將藍隧道及將軍澳第86區附近、環保大道的大橋跨灣連接路，亦同時受到疫情影響，以致工人同樣出現未能如期返回預製組件工場復工的情況。土拓署指，正與承建商緊密合作，追回工程進度，冀能維持2022竣工的目標。