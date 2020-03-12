【新冠肺炎】國泰航班一家三口入院　父親初確診　歲半男嬰現病徵

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未止，本港今天（12日）再增一宗初步陽性個案，患者是第130宗確診個案、31歲女子的丈夫，他們一家三口在2月29日坐國泰航空CX250由倫敦來港，同機上已有數名確診者。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，該一家三口包括一名約1歲半的男嬰，男嬰有流鼻水，現時在瑪嘉烈醫院留醫，有機會需要接受病毒測試。

張竹君表示，最新的初步陽性個案是一名37歲男子，他是第130宗確診個案、31歲女子的丈夫，他們與一名約1歲半的男嬰，乘坐國泰航空CX250由倫敦來港，於2月29日抵港，同機的頭等艙有一人在泰國確診，另外經濟艙有一名41歲英裔男子確診（第114宗個案），而這名男子與一家三口在飛機上座位接近，「行數較近，但因為兩個（個案）坐飛機時都不具傳染性，所以之前無追查同機乘客。」她稱，當局向航空公司、英國衛生當局了解該航班上有無其他確診個案時，獲回覆指未有，因此暫時未知航班上有無病源，未知是在飛機上，抑或在倫敦感染。

37歲男子與31歲確診太太在3月1日及3月2日曾到葵芳新都會廣場、旺角先達廣場逛街，其後主要留在家中，37歲男子在3月3日輕微發燒，3月10日曾陪太太坐的士到瑪嘉烈醫院，再坐的士回到葵涌青山公路iPlace的寓所，他昨天入院，而他們的兒子、約1歲半的男嬰亦有流鼻水，現時亦在瑪嘉烈醫院，醫生會視乎情況再決定是否為他做病毒測試。

張竹君表示，海外文獻曾提到嬰兒也可能受感染，但病徵輕徵，因此當局並不擔心，「因為而家病徵輕微，即使受感染，病徵都會好輕微。」 （盧翊銘攝）

張竹君表示，海外文獻曾提到嬰兒也可能受感染，但病徵輕徵，因此當局並不擔心，「因為而家病徵輕微，即使受感染，病徵都會好輕微。」被問到若嬰兒確診會如何治療，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生稱暫時沒有資料，但有專家制定治療方案。

另外，食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，確診馬主周巧兒的松鼠狗接受血清測試後，今天收到結果，結果呈陰性，但當局為狗隻做過的一系列病毒測試，最新都是驗到弱陽性，目前專家仍然認為狗隻受到低程度感染，可能會再為狗隻安排多幾次測試，直到陰性才不需隔離。

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