【新冠肺炎】居西寧閣男子馬尼拉返港後確診　曾到港大診所求醫

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心今晚（12日）公布，本港新增兩宗確診個案，即有131宗確案個案、1宗疑似個案。第132宗患者是31歲男子，3月8日由馬尼拉返港，同日出現病徵， 昨日曾到港大診所求醫。而第131宗患者是第130宗確診個案、31歲女子的丈夫。

衞生防護中心今晚（12日）公布，本港新增兩宗確診個案，第132宗個案為31歲男子、居於堅尼地城西寧街西寧閣，有長期病患。他自3月8日開始發燒、肌肉痛及腹瀉，昨日到香港大學診所求醫，其後到瑪麗醫院急症室求診。其深喉唾液樣本今日證實對新型冠狀病毒病呈陽性反應，已被安排入住屯門醫院接受治療，現時情況穩定。

曾到美國波士頓逗留



他於潛伏期內曾外遊，於2月22日至3月1日在美國波士頓；再由波士頓經日本東京於3月2日抵達菲律賓馬尼拉，他於3月8日乘搭國泰航空CX930由馬尼拉返抵香港。其同住妻子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。



中心又透露，他在3月8日由香港國際機場，乘的士到西寧閣。他分別在3月11日下午1時15分和3月12日上午11時，由瑪麗醫院乘的士回西寧閣。

第132宗個案為31歲男子、居於堅尼地城西寧街西寧閣。（Google街景截圖）

而第131宗個案是37歲男子，為昨日確診的第130宗個案女病人的丈夫，居於岳父母位於葵涌青山公路iPlace的寓所。他於3月3日開始發燒，今日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。二人育有的1歲半兒子出現流鼻水，已被送往瑪嘉烈醫院診治。其岳父母沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

患者於2月29日偕妻兒從英國返港，曾乘坐國泰航班CX250。該航班上，連同早前確診的兩宗個案（第114宗個案及一名於泰國確診的男患者），即同一航班上有四名確診者。

針對航班是否有爆發危機，防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，得知首三宗確診個案後，已懷疑航班或倫敦當地是否有問題，已去信英國當局及航空公司，了解更多相關詳情。

37歲男子與31歲女確診者住在葵涌青山公路iPlace的寓所。 （勞顯亮攝）

衞生防護中心又指，正就一宗本港以外確診個案進行接觸者追蹤的工作。個案涉及一名於北京確診的55歲女病人，她曾乘坐國泰航空CX857的經濟艙，由美國西雅圖起飛，於3月9日抵港，同日再轉機乘坐國泰港龍航空KA900（經濟艙）從香港前往北京。中心呼籲，曾乘坐上述兩班航班同一機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。