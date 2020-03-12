【新冠肺炎】周巧兒愛犬血清測試呈陰性　病毒基因排序與患者相似

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港一隻松鼠狗受「低程度感染」，成為全球首例。 漁農自然護理署為狗隻進行血清測試，結果呈陰性反應，不過漁護署認為有關結果不代表狗隻沒有受感染，因為可能其血液內的抗體不足以被測量。另外，港大為該狗隻「寶貝」及其主人周巧兒體內的病毒進行基因定序，結果顯示兩者的病毒定序非常相似，代表此病毒很可能由主人傳染予該狗隻。

漁護署發言人表示，由2月下旬至今先後五次為松鼠狗「寶貝」抽取樣本進行測試，從其中口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量新型病毒。署方亦於3月3日為該狗隻進行血清測試，結果呈陰性反應。這代表狗隻的免疫系統沒有呈強度的免疫反應，亦顯示現階段其血液內的抗體不足以被測量。

漁護署：會再安排為狗隻抽取血液樣本進行進一步測試

漁護署發言人稱，呈陰性反應的血清測試並不表示狗隻沒有感染有關病毒，因為以往人類感染其他類型的冠狀病毒時，如沒有症狀或症狀輕微，其體內亦未必產生抗體。另外，身體一般需要14日或以上才可產生足以被測量的抗體，因此早期感染期間的測試結果可能會呈陰性。署方稍後會再安排為狗隻抽取血液樣本進行進一步測試。

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另外，漁護署聯同香港大學公共衞生學院為該狗隻及「與其密切接觸而確診者」體內病毒，進行基因定序，結果顯示兩者的病毒定序非常相似，這顯示此病毒很可能由確診者傳染予該狗隻。而與「寶貝」同住的確診者，除了主人周巧兒，亦有兩名周巧兒的家傭。

反覆測試均呈陰性會交還主人

漁護署發言人指，該狗隻現時沒有任何相關的病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。漁護署會繼續對其進行密切監察，並會為其進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還予其畜養人。署方已加強清潔消毒居留所內的設施。

發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播「2019冠狀病毒病」，或會因此生病。除保持良好衞生習慣外，寵物畜養人無須過份憂慮。在任何情況下，絕不應棄養寵物。