【新冠肺炎】多人稱旅社不容許押後或退團　保險不包削航班影響

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情全球蔓延，港府呼籲市民暫停非必要外遊，令熱愛外遊的港人亦被嚇怕。有多名聽眾今日（13日）致電上電台節目，指希望將已報名的旅行團退費或押後出發，卻不獲旅行社安排。 而香港保險業聯會行政總監劉佩玲則提醒，保險不包已知事實，故若早期（如去年底）已購入旅保者，保障應包括新冠肺炎，但若近期才購入則未必受保；而航空公司因客量減而主動削班次，屬商業營運風險，旅保多不會賠償。

多名已報名參與外遊旅行團的市民指，憂慮疫情希望退款或押後旅程，旅行社卻不願安排。（資料圖片）

旅行團行程包德國 市民欲退費不獲旅社安排

多名報名參與外遊旅行團的聽眾，今日致電港台節目《千禧年代》，稱旅行社原定本月出發，因憂慮疫情而希望退款或押後行程，但旅行社卻稱須如期出發。當中余先生及烏小姐均表示，早前報名參加新華旅行社舉辦、原定本月出發的東歐旅行團，但行程中包括已出現有逾千人確診的德國，令他們感到憂心及不滿。

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兩月前報摩洛哥團 市民：求助無援、旅社堅持如期出發



另有兩名聽眾早於去年11月或今年1月報名外遊的聽眾亦面對同類情況。吳先生表示，早於一月已報名參與本月出發的摩洛哥旅行團，更須在中東轉機，他認為中東防疫措施亦不如香港嚴謹，當地亦已出現確診及死亡個案，令他感到憂心。他直言想跟隨政府呼籲押後非必要外遊，但旅行社卻強調會如期出發，向旅議會求助亦被要求自行與旅行社商討，令他感到無助。

楊女士指，去年已與朋友報名到歐洲（德國、荷蘭）的旅行團，其中一名朋友最終因身體原因決定不去，其餘一行八人已邀交旅費「尾數」，惟留意到德國疫情有蔓延情況，但旅行社不容許押後旅行團。

劉佩玲：保險多不包削航班影響、近期購入旅保多不包武肺



若市民不欲出發，旅遊保險可賠償嗎？香港保險業聯會行政總監劉佩玲直言，保險只保意料之外的事，而非已知事實，故較早期（如11月）購入旅保者，若不幸染病應可按保單實報實銷索償，惟近期才買的保單則例外。至於因航空公司削航班而影響行程者，劉佩玲直言，旅保不包商業營運風險，保險多不會賠償，旅客須與航空公司商討。香港確診個案中，有不少屬同事關係，勞保可索償嗎？劉佩玲指勞保須證明因工而意外受傷或染病，詳情須待法庭判斷。

全港出遊人士明顯減少，中大航空政策研究中心政策研究主任羅祥國直言，若客量太少，航空公司隨時「飛一班蝕一班」，但估計傳統公司或有其他業務幫補，受的衝擊較少，而貨運影響亦較輕鬆，相信捱過疫情的機會較高；至於廉航，他直言年輕廉航公司財政或較緊絀，現金流或因疫情而大受影響，甚至有機會倒閉。