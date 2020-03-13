【新冠肺炎】美國之音記者華盛頓直擊　少人戴口罩未見超市搶購潮

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球大流行，美國總統特朗普突然宣布禁止歐洲神根區國家（不包括英國）旅客入境，3月13日午夜生效。身處華盛頓的美國之音記者任敬揚直言，美國防疫氣氛大致與歐洲相若，不多人戴口罩，主流超市亦沒有瘋搶糧食及廁紙等情況，而是消毒清潔用品較多人購買；而華人社區超市中較受歡迎的港台品牌即食麵及白米等亦多被買光。

新冠肺炎美國疫情：華盛頓民眾3月7日在塔科馬的Costco超市排隊買廁紙。（AP）

身處華盛頓的美國之音記者任敬揚今日在港台節目《千禧年代》講述當地情況，他直言，美國當地與歐洲氣氛相若，大城市較謹慎，但中部城市或仍抱「隔岸觀火」心態，華盛頓當地除了有病或抵抗力差者，一般政府都沒鼓勵人民經常戴口罩，市面亦不多人佩戴，只間中才見到個別華裔人士戴口罩。

多地曾出現搶購口罩、糧食及廁紙等日用品情況，亦有傳媒拍到華盛頓民眾上周六在塔科馬的Costco超市排隊買廁紙，但任敬揚說，美國主流超市沒出現瘋搶廁紙或糧食的情況，只是超市消毒清潔用品（清潔抹布、清潔劑）較多人購買。華人社區店舖中，香港及台灣品牌即食麵差不多被掃光，而貨架上亦較難找到受華人歡迎的白米品牌，只餘個別韓國或泰國產的白米。

+ 12 + 11 + 10

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案攀升，總統特朗普早前突然公布應對疫情的措施，包括對歐洲神根區國家（不包括英國）實施旅遊禁令，過去14天曾身處相關26國的外國公民將禁止入境美國，而美國人入境後與自我隔離14天。任敬揚指，新措施在美國周六凌晨才實施，暫時未知實際情況。