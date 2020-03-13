【麥當勞謀殺案】群毆30餘秒奪命　兩被告曾助控方囚5年及5年半

已婚運輸工因涉及了朋友相關的爭女爭執，於2008年在天水圍的麥當勞遭9人用載麵包托盤及鐵傘架等毆打30多秒後頭部重創，三天後不治。其中兩名疑兇潛逃內地，兩年前被內地當局押返到關口，交本港警方拘捕。他們早前承認誤殺罪，高院法官今(13日)判刑時，雖然其中一名被告聲稱曾叫他人停手，但法官指襲擊在短時間內發生，即使其所言屬實，也是無濟於事。但法官亦考慮兩人曾協助警方，證據亦未顯示二人有用武器，判兩人監禁5年和5年半。

兇案於天水圍的麥當勞內發生，男事主潘嘉恩被9人圍毆，頭部重創不治。(資料圖片)

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被告林家輝(33歲)和謝偉麟(32歲)，早前已承認於2008年10月5日在香港，連同其他人殺死潘嘉恩(25歲，下稱潘)。庭上透露，林有搶劫、管有攻擊性武器等案底，而謝則有在公眾地方打鬥的案底。

有被告稱當時有叫人停手

辯方替兩名被告求情時指，他們已較案發時成熟，在還柙期間均修讀課程。其中林的代表大律師並指，在眾人襲擊死者期間，林已深感不妥，叫他人停手。而謝則呈上其撰寫的求情信，指現已深感後悔。

兩人有協助警方可獲減刑

而法官判刑時則指，案中9人襲擊無力反抗的潘，但考慮到林和謝有協助警方，亦在庭上作供頂證其他被告，會因此獲得減刑。

對於林聲稱在襲擊期間，曾要求他人停手。法官指，即使其所言屬實，但襲擊在短時間內發生，他的做法對事件也是無濟於事。此外，因林有黑社會背景，而謝則沒有，法官指判刑上會有差別，最終分別判林和謝，監禁5年半和5年。

女子新舊男友兩幫人起爭執

事件源於兩名被告和潘兩方不同陣營的衝突。被告的友人吳柏麟，與女子黎愛儀拍拖，但吳不滿黎與前男友何柏輝仍有聯絡，而潘和何屬同一夥。

於2018年10月1日晚上，兩夥人在天瑞商場起爭執，被告一夥在爭執後決定報復。至翌日清晨近4時，被告一行合共9人，發現潘在天瑞商場的麥當勞，涉進入麥當勞用雨傘架及麵包膠托盤毆打他，為時約30多秒。快餐店有食客目擊事件，事件報案。

林及謝襲擊時未使用武器

而林和謝均曾腳踢潘，謝亦曾揮拳施襲，但兩人未有使用武器。潘遇襲後送院搶救，但三天後不治，死者為頭部受傷。

案中除一名疑兇手仍然潛逃外，其餘8人先後被控，其中4人被裁定謀殺罪成，另有4人認誤殺罪。

案中兩主犯早已被裁定謀殺罪成

被指為案中主犯的林兆峰和吳柏麟，早已被裁定謀殺罪成，遭判囚終身，另兩名被告張國豪和布嘉誠，則承認誤殺罪，分別被判監4年及5年半。

至於本案的被告林家輝和謝偉麟，以及另兩名被告鍾振豐和黃俊敏，則在案發後潛逃內地。4人都於2018年被內地當局，押返到關口，交香港警方拘捕。而鍾和黃日前被裁定謀殺罪成，被判終身監禁。

案件編號：HCCC200/2019