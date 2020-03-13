【新冠肺炎】有醫院用未經註冊抗生素　醫管局：專家評審確保安全

有傳媒今日（13日）報道指，東區醫院一種注射用抗生素因供應短缺，改用由內地藥廠出產的同款藥物，惟該藥未有在香港註冊。 醫院管理局強調，所有藥物均有機制確保成效及安全，有時會因供應問題或特殊情況而需選用未經在香港註冊的藥物，但醫管局有專家會評審藥效，亦會通知衞生署，這亦非新做法，但當局無提供目前有幾多種未在港註冊藥物使用中。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（黃舒慧攝）

據《蘋果日報》報道，東區醫院所用的抗生素「Tazocin」由於貨源供應問題，需暫時改用內地「瑞陽製藥」製造的同款藥物取代，惟該藥未有在香港註冊。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻解釋，有時若全球的藥物供應有暫時短缺，或者有特殊、別無選擇的情況下，例如病人病情所需的藥物無本地註冊、但同時無其他常規藥物可替代時，醫管局會使用非本地註冊藥物。

衞生署及醫院管理局就新型冠狀病毒最新情況舉行簡報會。（黃舒慧攝）

劉家獻：跳過衞生署係無可能

劉家獻續指，醫管局有一個專家組成的委員會，負責評審藥物的品質、安全及成效，亦會審視全球有哪些國家正使用該藥，評審過後才可引入新藥。他強調，不論任何國家或地區的藥物，不論有無在港註冊，醫管局均有相應機制確保用在病人身上的藥物安全。

在專家完成評審後，醫管局亦會通知衞生署，劉家獻稱「跳過衞生署係無可能」，這亦是醫管局一貫的做法，但他無提供目前正在使用中、未在港註冊藥物種類及數目。

醫管局發言人其後再澄清，一向按照世界衞生組織（WHO）、世界貿易組織（WTO）和衞生署的規定及指引，透過公平和嚴謹的藥物採購機制，從市面上採購獲衞生署註冊和符合品質要求的藥劑製品，予轄下的公立醫院和診所使用。



由於個別已在本港註冊的藥物有時會出現未能預計的供應問題，為確保病人得到適切的藥物治療，假如沒有其他選擇，公立醫院會需要進口一些未在香港註冊的藥物。假如有關藥物印上非英語的藥物標籤，醫院藥劑部職員會因應實際情況提供所需訊息給前線員工，確保用藥正確。



如有必要採購未在香港註冊的藥物，醫管局需要得到衞生署同意，才會進口有關藥物。