【新冠肺炎】醫管局稱面罩供應穩定　無要求醫護重用、共用

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球防疫物資供應緊張。近日在社交平台上，有帖文指醫護人員需自行消毒一次性面罩，繼而重用。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（12日）在記者會上表示，留意到相關帖文，澄清醫管局沒有叫同事這樣做，又指現時面罩存量有110萬，形容現時「供應穩定」。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，不會叫同事重用、輪流使用面罩。（盧翊銘攝）

醫護工會醫管局員工陣線昨日（11日）向醫管局、勞工處發信，稱近日接獲會員投訴裝備不足，當中在瑪嘉烈醫院內科，有醫護人員需消毒面罩，並輪流使用全面罩兩星期。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日澄清，不會叫同事這樣做，「如單次性使用面罩，用完應立即棄掉，唔好再用。」他說，醫管局更不會叫同事共用面罩，呼籲同事若對使用裝備有問題，可向部門主管或感染控制主任查詢。

醫管局：防護面罩約110萬個

針對面罩數量，他透露現有110萬存量，近日亦與理工大學、本地生產商合作，形容現時「供應穩定」，對未來存量有信心。他重申，執行高風險程序時，最重要確保有合適裝備，醫管局有嚴格守則，涉及同事安全，局方相當重視。

醫護工會醫管局員工陣線昨日（11日）向醫管局、勞工處投訴裝備不足，當中提到有醫護人員需消毒面罩重用。（工會文件截圖）

至於其他防護裝備數量，他說截至上周五的數據，醫管局有2400萬個外科口罩、110萬個N95、260萬件保護衣和110萬個面罩。劉指，存貨足以使用一個多月，當中最緊拙是N95，「前線同事用起上嚟，唔會佢有需要但唔俾比，如要做霧化工作、需插喉、氣管鏡，一定比佢用」。他承認，全球供貨量緊張，但局方會盡力不斷在各地搜羅。

另外，截至中午12時，醫管局向衞生署呈報了44宗懷疑個案，仍有115人留院接受隔離，過去24小時有8名病人康復出院。劉表示，現時仍有52人分別在10間醫院留醫，1人危殆，51人穩定。

劉特別提到，兩位病人在治療期間，情況曾經轉差，惟最後仍能康復出院。他指，第24宗個案、65歲女病人在2月5日入院，肺片兩邊有花，期間情況一度轉差，血含氧量低，被送至ICU病房，需要使用呼吸機，之後情況慢慢好轉，醫生決定可以出院。

另一宗個案則是第58宗、69歲男病人，他本身患有糖尿病、高血壓，入院後情況一度轉差，需被送往ICU觀察，服用抗病毒藥後，情況好轉可以出院。