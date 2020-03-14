新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情席捲全球，美國恐成下一重災區，當地截至本周五（ 13日）累積確診個案逾1,800宗，當中逾200宗屬加州。《香港01》特約記者正在當地採訪疫情最新情況。 人口逾2,400萬的加州，3月5日推出免費測試新型冠狀病毒的措施，以免民眾因為高昂醫療費而延誤診治。然而，其中近730萬人不能受惠於私人實驗室的免費測試，只能輪候政府提供的公營測試服務，而因檢測劑供應不足，他們需輪候長時間才能作檢測。 另一方面，雖然美國副總統彭斯早前宣布，大部份私人保險計劃和公營計劃會可豁免治療肺炎費用，惟約300萬名加州居民並無購買醫保。有學者指，如政府不豁免這批居民的治療費用，他們或會因為擔心高昂的醫療開支，即使有病亦不求診。 特約記者余樂斯美國、記者鄭嘉如香港連線報道

美國疫情越發嚴重，郵輪「至尊公主號」上有逾20人確診感染，要折返三藩市，所有乘客被送往軍營隔離。（資料圖片）

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）早於3月5日宣布，已購買私人保險、已參加公立聯邦醫療保險計劃，或加州醫療保險計劃的美國公民，如獲診斷符合新型冠狀病毒檢測標準，不論檢測結果都會獲豁免檢測費用。政府稱，新措施會讓2,400萬名加州市民受惠。其他州份如紐約及華盛頓亦已推出類似豁免方案。

然而，有美國醫生及熟識醫保問題的慈善機構指出，新措施並不包括430萬名向僱主支付保險費、並由僱主支付醫療開支的人士（簡稱自保人口），亦無提及是否包括另外約300萬名因各種原因，無購買任何保險的市民（當中約240萬人是不符資格購買保險的無證件非法移民）。

換言之，加州事實上有近730萬人不受私人及公立保險計劃保障的人士，並不受惠於加州政府宣布的豁免檢測費措施，他們均不能免費在私營實驗室作新型冠狀病毒測試，只能輪候政府提供的公營測試服務，而因檢測劑供應不足，他們需輪候長時間才能作檢測。

熟知加州醫療政策的慈善團體California Health Care Foundation市場分析總監Kristof Stremikis認為，「（新政策）是積極的第一步，但措施肯定不能覆蓋部分人口。」

300萬名未購買私人保險的加州民眾 ，大多屬低收入人士，部分人認為費用太高，寧願不買保險。（余樂斯攝）

為什麼不購買保險？

上述300萬名未購買私人保險的加州民眾 ，大多屬低收入人士，部分人認為費用太高，寧願不買；有些則因為收入超出入息審查限額，無法受惠於公營醫保計劃；部份人則屬無證件的非法移民，他們因無公民身份，而不符購買公立或私人醫療保險的資格。

《香港01》記者在社區診所接觸到來自菲律賓、在美國生活逾20年的Belle（化名），她至今仍無公民身份，屬非法移民。由於沒有身分證明文件，她無法申請公立醫保計劃。許多像Belle的無證者，由於害怕被政府職員發現並將其遣返，即使有病亦會儘量避免求診，寧願自行解決，例如向社區診所求診。

有大量無證非移民人口，因為懼怕到醫院求診時被政府發現而遣返，情願自尋方法解決，而不及時求醫。（余樂斯攝）

社區診所的門診是免費之餘，亦會確保病人的資料不會被轉交至政府部門，例如移民局，因此無證的非法移民較放心到此求診，或尋求轉介檢測新型冠狀病毒。Belle坦言，面對肺炎疫情，「費用絕對是檢測和治療武漢肺炎的阻礙，這在疫症發生的時候，此情況就更加明顯。」

疫情當前，一旦染病會否到正式診所或醫院求診？Belle坦言面對兩難，「我在這裡有家人，他們需要我照顧...很難做。」但她亦指，如果懷疑自己受感染，她也會樂意接受檢測，「我不想傳染其他人。」

社區診所的門診是免費之餘，亦會確保病人的資料不會被轉交至政府部門（余樂斯攝）

Nadereh Pourat教授認為醫療及檢測費用會另部份無證人士對求醫感卻步。（資料圖片） 過去兩年，特朗普政府遣返出境的無身份移民的數目比以往多出17%，移民局的探員不時上門拘捕無證移民，將他們遣返。這使很多無證件人士感到害怕，亦對政府機構，包括社區診所及醫院，抱持不信任態度。據加州大學洛杉磯分校衛生政策及管理教授Nadereh Pourat觀察，縱使加州有縣政府曾發聲明表示，會為所有人提供免費檢測，很多無證件人士都可能「因為不同顧慮，對求助感到卻步。」

檢測雖免費 診金仍要付

加州有縣政府承諾，若無購買醫保的民眾疑感染武漢肺炎，亦不會把他們拒諸門外，稱他們可在公營機構作免費檢測。然而，即使檢測免費，病人仍面對兩大問題，第一是他們須獲醫生轉介，因此需支付診金。其次是由於公營機構的檢測劑供應不足，他們需輪候長時間才能作檢測。

診金方面，如病人受保於公立醫保計劃，一般需付診金約5至30美元（40至200多港元）。加州家庭醫生鄭大衛接受《香港01》記者訪問，他推算如低收入人士前往私人診所求診，一般需付約80至100元美金（600至800港元）診金，是相當重的負擔。

家庭醫生鄭大衛估算，免除檢測費外，求診診金由5至100美元不等，要視符病人有無受保、或到什麼機構求診。（余樂斯攝）

無醫保人士治療需否付費 未有進一步交代

檢測如呈陽性，治療費用又由誰支付呢？美國副總統彭斯3月10日宣布，聯邦保險計劃，以及一些大型保險計劃，均已同意將武漢肺炎的治療醫用涵蓋於保險計劃內，亦即受保人毋需另外付費，但具體內容未明。

Shortell教授曾提及，無醫保人士多數屬於低收入群體，住在醫療資源較貧乏的地區，可能較容易感染新冠病毒。（資料圖片） 《香港01》記者就此專訪加州大學柏克萊分校醫療政策及管理教授Stephen Shortell，他認為彭斯公布的措施可釋除已購買醫保人士，擔心治療費高昂的疑慮，有助鼓勵市民接受測試及求診。不過，無醫保人士如感染武漢肺炎，其治療費用目前仍未獲豁免。 美國總統特朗普早前就提議，動用國家災難基金儲備（National Disaster Funding）為無醫保人士支付武漢肺炎招致的醫療費用，以彌補保險覆蓋範圍的缺口，但未進一步交代詳情。 「病人來到急症室求診，醫院不會把任何人拒諸門外。」Shortell形容，當病人住院接受治療，費用一般都超過約數千美元。醫院一般會於病人出院後寄出帳單，但如有人無法支付、又無醫保，醫院和醫生便只能「硬食」損失，「這是美國缺乏全民醫療保障會導致的問題。」

Shortell亦曾在另一個訪問提及，無醫保人士多數屬於低收入群體，沒有接受高中教育，住在環境污染較嚴重、醫療資源較貧乏的地區，因此可能較容易感染新冠病毒，豁免這批民眾治療費用，對抗疫十分重要。

香港患者全部由公營系統負責 非港人需付治療費用

反觀香港，所有武漢肺炎患者一律要到公立門診及醫院作檢測和治療。醫管局早前一度決定，符武漢肺炎感染呈報準則的患者，將一律獲豁免治療費用，但特首林鄭月娥期後宣布取消措施，指政府將向所有非符合資格人士例如非港人收費，以免有誘因令可能感染人士來港。而如有人士由政府強制安排進入隔離營的話，期間所涉費用由政府負責。