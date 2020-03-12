【美國疫情】馬薩諸塞州進入緊急狀態　70宗病例與一間公司有關

為了應對新冠肺炎疫情，美國馬薩諸塞州（Massachusetts）州長貝克（Charlie Baker）3月10日宣布該州進入緊急狀態。

美國多州進入緊急狀態，包括馬薩諸塞州。圖為3月3日，紐約地鐵標誌牌不斷向乘客展示防疫信息。（AP）

據哥倫比亞廣播公司（CBS）3月10日文章稱，貝克在新聞發布會上宣布該州進入緊急狀態。

大部分個案與員工大會有關

另外州衛生和公共服務部長蘇德斯（Marylou Sudders）宣布，馬薩諸塞州10日新增51宗病例，因此該州的確診病例總數達到92宗。其中有70宗與2月末在波士頓長碼頭萬豪酒店（Marriott）舉行的渤健（Biogen）公司員工大會有關。

貝克在聲明表示，行政部門員工將停止與工作有關的國外和國內旅行，直至另行通知。另外，涉及外部各方的會議，研討會和其他聚會將透過網絡舉行，或是取消。

貝克還敦促所有僱主和大型組織對州議會的措施進行效仿，以遏制疫情。

貝克說，老年人和有健康問題的人應儘可能避免前往人群過多的地方，此外，由於許多人需要使用公共交通工具，因此相關部門將持續對車站進行消毒。

小學和中學教育部同意對學校學生的出勤進行減免，如果新冠肺炎疫情持續嚴重，各學校可以決定是否將學校關閉。任何學校被要求停課的時間最長是185天。