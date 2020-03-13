【新冠肺炎】美輪大廈八旬翁病逝　醫管局：藥物對這病人效果不彰

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港至今已有134宗確診、1宗疑似個案，當中有4人死亡。最新的一宗死亡個案是一名與北角佛堂相關的80歲男子，他今天早上病逝。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天（13日）在記者會上表示，該名80歲男子住院期間血含氧量下跌，由於其家人不希望為病人插喉，因此院方只為他使用正壓呼吸器，把氧氣注入鼻腔、肺部，情況一度有好轉，但其後再次轉差，至今天早上離世。 劉家獻指，雖然病人曾經好轉，「只係早兩日呼吸好似好啲，但重需氧氣（協助呼吸），上星期肺花得好犀利，藥物成效唔係咁好。」醫生判斷這名病人是死於新型肺炎，因此毋須轉介去死因庭。

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死者生前有高血壓及中風紀錄

該名80歲男子是第89宗確診個案，他已退休，與太太、家人同住，他們住在北角美輪大廈，其妻子是第74宗確診的76歲患者，每天會到訪福慧精舍佛堂數分鐘。劉家獻表示，該男子有高血壓，亦有中風紀錄，多年前曾患小兒麻痺，需長期留在家中，需臥床。他在2月24日有咳嗽，翌日發燒，入住東區醫院，後在2月26日確診。

劉家獻稱，病人有服用3種抗病毒藥物：蛋白酶抑制劑、利巴韋林和干擾素，他3月6日開始血含氧量下跌，呼吸困難，醫生與他家人商量後，因家人不希望病人辛苦，故醫生未有為他插喉，也沒有轉入深切治療部，而是使用正壓呼吸器，病人戴上一個很緊的氧氣罩後，再用正壓把氧氣注入病人鼻腔、肺部。病人在本周三（11日）曾一度好轉，由危殆轉為嚴重，但翌日醫管局已稱他再度轉差，轉回危殆，至今早10時許離世。

劉家獻指，雖然病人曾經好轉，「只係早兩日呼吸好似好啲，但仲需氧氣（協助呼吸），上星期肺花得好犀利，藥物成效唔係咁好。」 （黃舒慧攝）

死者曾一度好轉 但肺花得好犀利

劉家獻指出，雖然病人曾經好轉，「但個病無完全好返，肺功能都繼續跌。」他亦認為病人非突然轉差，「只係早兩日呼吸好似好啲，但重需氧氣（協助呼吸），上星期肺花得好犀利，藥物成效唔係咁好。」被問到藥物是否無效時，他指也有病人用藥後能由危殆轉好，甚至可以出院，「個別好難講隻藥係咪有用，有大學做緊研究，睇藥物成效，我哋等緊結果，但相當部分病人可以康復。」

劉家獻稱，醫生判斷這名病人是死於新型肺炎，因此毋須轉介去死因庭。本港第一、二名死亡個案都需轉介到死因庭，被問到為何能確定80歲男子不需死因研訊。劉家獻指，每天大部分在公立醫院死亡的病人都不會被轉介到死因庭，如醫生判斷到病人死因就毋須轉介，而這名病人入院時間長，做了很多檢查，由臨床判斷、維生指數、肺片結果等都顯示病人死於新型肺炎。

劉家獻(右)指，醫生判斷這名病人是死於新型肺炎，因此毋須轉介去死因庭。 （黃舒慧攝）

劉家獻補充，本港4名死者都有長期病患，當中3人為男性，另外有3人年紀較大，而早前亦有研究指出，年紀大、男性，以及患有糖尿病、高血壓、心血管病、慢性呼吸病、癌症等長期病患的人，都屬高危，死亡機會較大。

另外，劉家獻指，醫管局現時有2,500萬個外科口罩，較上周增加100萬個；N95口罩有120萬個，上升10萬；保護衣有260萬件，與上周數量相同；面罩有200萬個，增加90萬個。他指外科口罩、保護衣、面罩的存量約有2個月，但N95就只可用一個月，存量增加因早前訂的貨成功抵港，不過醫管局擔心3月的供貨情況，因歐美、亞洲都有大規模爆發，對個人裝備需求大，有國家亦禁運，供貨存變數，醫管局會繼續監察用量，如有特別情況，服務可能再需調整。