【新冠肺炎】德國飛上海航班4名旅客發燒　另有2人曾服用感冒藥

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，內地近期境外輸入病例大增，各地均嚴加檢疫防範。上海市防疫指揮部口岸與交通組周五（13日）通報稱，自德國法蘭克福飛往上海的中國航空航班CA936當日12時37分在浦東國際機場降落，經檢疫後發現4名有發熱症狀的旅客和2名報告服用過感冒藥的旅客。

3月13日傳出上海浦東機場有多輛救護車在場戒備，疑與法蘭克福航班有關。（新浪微博）

通報指，上述航班共有286名乘客，其中6名嬰兒，另有17名機組人員。經海關登臨檢疫，4名有發熱症狀的旅客和2名服用過感冒藥的旅客及其4名同行者已由救護車轉送至指定醫療機構接受進一步排查與診治。另有30名同機旅客經海關流調、採樣後統一移送集中隔離點實行醫學觀察。

據悉，截至3月12日24時，上海已累計錄得8宗境外輸入病例，4人來自伊朗，3人來自意大利，1人來自美國。當中從美國回國的患者，其籍貫是中國廣東，在美國工作，於3月9日自紐約出發，經香港轉機後於3月10日抵達上海虹橋機場。

這名患者入境後由家人自駕車接回本市住所居家自我健康觀察，未曾外出，直至3月12日出現症狀，由救護車送至醫療機構就診，後診斷為確診病例。

（綜合報道）