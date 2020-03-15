【新冠肺炎】增4宗確診　外遊摩洛哥男子曾到青衣商場及旺角中心

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港周六（14日）新增4宗確診個案，至今累計141宗確診、1宗疑似個案。其中第140宗、居大埔富亨邨亨泰樓59歲男子，屬本地個案，現時入住威爾斯親王醫院；其餘3宗確診個案均為輸入個案，當中曾到訪摩洛哥的患者居於青衣宏福花園，確診前曾到青怡薈、旺角中心以及翠怡商場，其同行54歲姨仔日前亦確診。

外地抵港人士檢疫安排。（香港01製圖）

女子到迪拜及馬德里返港後確診

衞生防護中心公布，截至3月14日晚上8時，本港新增4宗確診個案。而第一宗新增個案、即第139號個案為一名39歲女子，過往健康良好，獨居於柴灣港利中心工作室。她自3月12日開始流鼻水及鼻塞，於3月13日到養和醫院求醫並被轉介至律敦治醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本於3月14日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

涉事患者於2月26至29日到訪阿拉伯聯合酋長國迪拜，2月29日至3月10日到訪西班牙馬德里。她於3月10日由馬德里乘坐阿聯酋航空EK142（商務艙）到杜拜，再由杜拜乘坐阿聯酋航空EK380（商務艙）於3月11日抵港。防護中心表示，曾乘坐該兩班航班相同機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。

▼部份確診政要名人▼

+ 5 + 4 + 3

居清水灣玫瑰小築女患者原居倫敦

第141宗個案為一名28歲女子，同屬輸入個案，她過往健康良好，獨居於清水灣道684號洋房玫瑰小築。她自3月12日開始發燒及咳嗽，同日到將軍澳醫院急症室求醫。病人的深喉唾液樣本於3月14日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定，已被安排入住基督教聯合醫院接受治療。病人於英國倫敦居住，於3月11日乘坐英國航空BA31（商務艙）從倫敦抵港。曾乘坐該班航班相同機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

+ 9 + 8 + 7

青衣患者確診前曾到旺角中心。（資料圖片）

與姨仔同遊摩洛哥男子腹瀉多日

第142宗個案屬一名59歲男子，他是本月13日確診、第137宗個案54歲女病人的姐夫。病人有長期病患，居於青衣宏福花園。他於2日開始出現腹瀉，10日出現呼吸困難及喉嚨痛，12日開始發燒。中心於13日進行密切接觸者追蹤工作時，安排他入住瑪嘉烈醫院，其呼吸道樣本於14日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於2月27日至3月8日到訪摩洛哥，他在3月8日聯同姨仔由摩洛哥乘坐泛航航空HV5760（經濟艙）到荷蘭阿姆斯特丹，再由阿姆斯特丹乘坐荷蘭皇家航空KL887（優質經濟艙）於3月9日抵港。曾乘坐該班航班相同機艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。病人同住的媳婦、孫子及家傭沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。



涉事患者於潛伏期間，曾到區內青怡薈及翠怡商場，足跡也曾到旺角中心。

+ 4 + 3 + 2

亨泰樓患者都到過富亨商場

第140宗個案為一名59歲男子，有長期病患，居於大埔富亨邨亨泰樓，與「食環埃及旅行團」其中一對確診團友夫婦（第119及124宗個案）居於同一大廈，分別居3413及3213室。他自3月10日出現咳嗽，於12及13日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫。其深喉唾液樣本於14日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，已入住威爾斯親王醫院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，同住的妻子及兒子沒有出現病徵，將接受檢疫。

3413室患者不止與3213室患者同是亨泰樓居住，三人也曾到過富亨商場。59歲男子多數時間留在家中，每朝早上都到樓下快餐店吃早餐。