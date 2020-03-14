【新冠肺炎】富亨邨亨泰樓同座向3人確診　高層住戶送往檢疫中心

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（14日）新增3宗感染個案，其中一名59歲男子居住於大埔富亨邨亨泰樓，與早前埃及旅行團確診的其中兩名團員，住於同一大廈同一座向的13號單位。衞生署衞生防護中心稱政府跨部門小組將到場了解感染途徑。下午6時56分，港大微生物學系講座教授袁國勇、環境局副局長謝展寰、衛生防護中心總監黃加慶、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君等一行十多人，分別到亨泰樓及富亨邨管業處了解。 黃加慶其後於記者會表示，為審慎原因決定安排大廈29至34樓所有13及14室住戶，進入檢疫中心。另外1至28樓的13及14室單位將由建築署人員檢查喉管，另外亦會安排檢取樣本進行病毒測試。晚上10時許，部分高層13及14室住戶陸續登上小巴往檢疫中心。

【富亨邨新冠肺炎】住戶陸續離開大廈，前往檢疫中心。（陳永武攝）

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晚上9時許，大批警員進入富亨邨亨泰樓，大堂位置設登記站。一輛旅遊巴及一輛16座小巴在場候命。至晚上10時許，需要被送往檢疫中心的住戶陸續登上小巴。其中居於兩確診單位兩層之間、3313室的住戶一家四口被送上小巴，戶主李生指不太擔心。

區議員：人員視察後稱喉管狀態不太理想

於現場了解情況的區議員何偉霖表示，他向其中一名到亨泰樓視察後的人員查詢，對方指大廈喉管狀態不太理想，何稱現時仍在了解住戶是否有需要撤離。何偉霖稱已就事件向房署經理查詢，於亨泰樓首個案確診後，曾派員到大廈同座向的其他單位檢查喉管，但房署人員未有到確診單位檢查，「佢話佢哋入唔到去」，何質疑如果政府提早派員到大廈及確診單位檢查，會否能避免第二個同座單位出現確診。

同座向住戶：隔離都無辦法

下午5時許，2名身穿全套防護衣的漁護署人員進入亨泰樓，其中1人手持膠箱，其後人員檢走一隻巴西龜。有清潔工於大廈正門清潔。有住於亨泰樓同一座向中層單位的住戶龔小姐指，昨日曾有房屋署人員到其單位檢查渠管，檢查約半小時及拍照紀錄，當時人員稱渠管沒有問題。龔小姐又指如果政府要求同座向住戶隔離，「都無辦法，都係為咗我哋安全」，又指今晚如離開單位將無處容身，回家會用漂白水洗地。

袁國勇、黃加慶及張竹君晚上近8時離開亨泰樓，到富亨邨管業處了解，其間未有回應傳媒提問。（王譯揚攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇等一行十多人，進入亨泰樓。（王譯揚攝）

【富亨邨新冠肺炎】清潔人員於富亨邨亨泰樓正門位置進行清潔。（王譯揚攝）

漁護署人員於確診單位檢走一隻巴西龜。（何偉霖提供）

漁護署檢走巴西龜

涉事兩個確診單位為3213及3413室單位，其中較高層的3413室為今日第140號確診個案男子所住的單位。區議員何偉霖下午到亨泰樓的高層確診單位外了解情況，他指清潔人員剛已到單位內進行消毒，其後漁護署人員到場，檢走單位內一隻巴西龜，據了解衞生署人員會於6時許到場。他指，據知現時單位內仍有住戶在場。

據了解亨泰樓確診3人居住大廈高層兩個13室單位。（王譯揚攝）

大埔富亨邨亨泰樓的患者是59歲男子，屬本港第140號確診個案，患者與太太及兒子同住，本身腰骨有問題，大部分時間留家，或到快餐店吃早餐，及有救世軍會為他送飯。患者於本月10日開始咳嗽，曾到威爾斯醫院照X光，至本月12日乘的士到那打素醫院急症室求醫，昨日檢取深喉唾液樣本測試，至今日確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者與早前埃及旅行團確診團友夫婦（119及124號個案），住於亨泰樓同座向的13號單位。張竹君指對此個案感到擔心，政府跨部門小組將到富亨邨了其解感染途徑。張竹君指2單位確診的住戶並不相識，會了解環境因素包括單位喉管是否依序安裝，或3人有否曾於如升降機內接觸等。

3月14日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生見記者。（李澤彤攝）

康美樓同座向兩單位4人先後確診

事件令人聯想到青衣長康邨康美樓個案，上月4名分別居於大廈3樓及13樓A07室住戶先後確診，其中A307室單位曾改動座廁喉管，排氣管被折斷，有以材料封口但較鬆動，房屋署助理署長陸慶全當時指，不排除污水系統氣體透過該位置進入單位。

衞生署於上月11日凌晨，撤離大廈全部A07室約百名住戶接受隔離，經新型冠狀病毒測試後，101個樣本全部呈陰性反應，住戶於4天後（15日）返家。