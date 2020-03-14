【新冠肺炎】譚仔三哥阿姐「疫境」變身　3.14白色情人節吸客

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，一個多月來，不少人擔心在外受到感染，選擇留在家中煮食，餐飲業受一定重大程度影響，連不少打工仔午市之選的米線舖，亦要想辦法吸客，今日3月14日亦以一向較少港人慶祝的「白色情人節」推戀人套餐優惠。 譚仔三哥阿姐亦換上整齊「侍應服」服務客人，走高級路線，譚仔琼姐笑説，「今日特別醒神，條腰都企直啲。」她又分享本港情侶飲食習慣，「港女」負責叫餸之餘，尖沙咀男最「聽女朋友話」，風度翩翩，黃大仙男女最民主，會提着餐牌互相討論。 譚仔三哥發言人表示，受疫情影響，營業額的確顯著下調，要推不同活動吸引人流「走返出嚟」；現時會以優惠鼓勵客人外賣自取，又會盡量隔開客人坐位，店內亦實行13招防疫新招式令客人安心進食。

現時單身的Ivy説近日留意到有關推廣，即相約朋友一齊分享，笑説希望明年可以有所「改變」，可以與男朋友及朋友仔一齊吃過橋米線。（黃寶瑩攝）

生意受影響 外賣明顯增加

新冠肺炎疫情影響下，本地零售業及飲食業受重大程度影響，不少人擔心外出吃飯有感染風險，寧留在家吃飯。一向為打工仔午餐之選的譚仔三哥亦表示生意受到不同程度的影響，生意額有顯著的下跌，但實際下跌多少，仍在點算中；發言人指，外賣相比較以前上升，因此推出不同優惠。

跟不少餐廳一樣，譚仔三哥推不同方式「防疫」，全線員工上班時需戴口罩，必須量度體溫，如身體不適或有發燒徵狀，必須休假並立即求診；此外，嚴格執行員工外遊申報機制，並根據疾控中心指引安排家居隔離。

發言人稱，店內各範圍按時消毒清潔，並會為顧客量度體溫，如發現有發燒，即不提供堂食。以往繁忙時段客人需要「搭枱」，但現時堂食座位分派會盡量安排疏離入座，增加客與客之間的距離；亦有優惠鼓勵客人外賣。

店內提供消毒洗手液供客人清潔，有供熱水供沖洗餐具或即棄餐具、按時清潔消毒排隊機按鈕位置、全線分店設消毒地毯及在顧客用餐離開後，立刻消毒清潔枱面。

員工： 全線員工上班時需戴口罩 員工需量度體溫，如身體不適或有發燒徵狀，必須休假並立即求診 嚴格執行員工外遊申報機制，按指引家居隔離 上菜需戴手套

店舖方面： 店內各範圍按時消毒清潔 為顧客量度體溫，如發現有發燒，即不提供堂食 不設陌生人「搭枱」，堂食座位分派盡量疏離 優惠鼓勵客人外賣 店內提供消毒洗手液 提供熱水供沖洗餐具或即棄餐具 按時消毒排隊機按鈕位置 設消毒地毯 在顧客用餐離開後，立刻消毒清潔枱面

單身的Leo一同吃米線，笑説吃一人餐也可以非常快樂。 （黃寶瑩攝）

提供一杯熱水供客人消毒餐具

近日疫情影響下，作為前線服務員的琼姐也感受到客人警覺性提高，較為注重清潔，並且盡量希望跟其他人相隔一段距離，因此，安排座位上會跟以往有分別，亦會盡量提供一杯熱水，給予客人進食前為餐具進行清潔，譚仔三哥「阿姐」琼姐說：「洗多一次筷子，對好多香港人來講，咁樣佢哋會安心啲嘛。」

譚仔三哥為吸引客人重新走上街頭吃飯，大搞「噱頭」，推情人節套餐及單身情人節套餐。（黃寶瑩攝）

「譚仔阿姐」換上西餐侍應服招呼客人

今日（3月14日）為「白色情人節」，一向以來不算太受港人重視，為吸引客人重新走上街頭吃飯，大搞「噱頭」，推情人節套餐及單身情人節套餐，11所分店的「譚仔阿姐」換上西餐侍應服招呼客人。

其中工作多年的琼姐笑言一個多月前度身訂造有關制服，感到非常新奇，又説穿上身後「腰都企直啲，精神啲」。於譚仔工作多年的她亦見盡不少情侶客人，女士多負責點菜，較多主見，男士通常一一答允，「香港男仔都幾好風度！」此外，到不同店舖工作過的她，認為黃大仙、觀塘的男食客會跟女朋友分析點菜模式，較多表達自己意見；到尖沙咀吃米線的，大多數會「聽女朋友話」，「尖沙咀嗰啲情侶，男仔通常畀女朋友嗲下，就順曬意思，黃大仙嗰邊會隨意一啲，我同返個女朋友講『你唔食我都要食㗎』，互相鬥下嘴。」年紀越輕，選擇食物越豪爽、隨意。

▼部份確診政要名人▼