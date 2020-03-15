【新冠肺炎】澳門醫學觀察14日政策　周二起擴至英美澳加入境者

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）全球大流行，歐美確診個案近日爆升。澳門自2月5日已沒有新增案，澳門政府再行前香港一步，周六（14日）公布由本周二（17日）凌晨零時起，所有在入境前14天內曾經到過英國、美國、加拿大、澳洲等地人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。同時由即日起從外地返澳門的留學生，要嚴格遵守衛生指引，作14天家居隔離，同時做病毒核酸測試。 本港上周對歐洲神根地區26國發出紅色外遊警示，周二起從有關國家抵港亦需強制住所檢疫；但對疫情開始惡化的英國及美國，並未有發出紅色外遊警示，也沒有要求從兩國入境需強制住所檢疫。

澳門維持10宗確診個案，全數患者已康復出院。（資料圖片）

澳門衛生局昨公布，根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第14條的規定，自本周二凌晨零時起，所有在入境前14天內曾經到過下列國家或地區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察：

歐洲：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、冰島、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典及瑞士，英國，俄羅斯； 美洲：美國、加拿大、巴西； 非洲：埃及； 大洋洲：澳洲。

此前澳門已根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條規定要求，所有在入境前14天內曾經到過韓國、意大利、伊朗、德國、法國、西班牙或日本的入境人士，必須接受醫學檢查。

從上述國家到澳門的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察，且不妨礙政府的其他防疫措施。澳門居民可在衛生當局認為適當的家居地點接受醫學觀察，非澳門居民在指定酒店隔離醫學觀察的費用自理。

澳門教青局3月13日公布，中、小學生將於下月中起分階段復課，高中畢業生可於今個月30日回校溫習，高中生於4月13日起優先復課。（資料圖片）

留學生返澳門需做病毒核酸測試​

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨舉行記者會，高等教育局副局長曾冠雄表示，鑒於新型冠狀病毒在全球蔓延，並在歐洲等地逐漸擴散，歐美一些大學已陸續停課，由於在各地就讀的澳門大專學生有3,000多人，政府呼籲在海外就讀的澳門大專學生以安全方式返澳。他表示，高教局與海外學生保持緊密聯繋，建立了群組 ，讓他們第一時間收到特區政府的關於疫情的信息。

曾冠雄着學生無論是否要回澳門，都必須做好防護措施；回澳後，他們要嚴格遵守衛生指引，作14天家居隔離，同時做病毒核酸測試； 當地學校都建議學生留在當地 ，減少外出，避免聚集。

曾冠雄續指，高教局已與院校取得共識，將在4月1日開始復課 ，但要符合以下條件：應届畢業課程，包括學士、研究生及博士；以本地生爲主的課程；必須是面授的科目、評核、實驗室、實習、報告引介及論文答辯。至於其他學生的復課則要視乎疫情再作決定，但會提前14日作出通知，高教局亦會向各院校提供各項復課指引。