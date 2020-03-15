【新冠肺炎】社區組織協會指逾九成清貧生無法上網　被迫停課停學

鑒於武漢肺炎疫情持續，教育局日前宣布再次延長全港中小學及幼園的停課期，最早復課日為4月20日。香港社區組織協會於3月份進行問卷，訪問共582位年齡介乎2至17歲的基層兒童。 香港社區組織協會幹事王智源提到，調查結果顯示超過九成基層學生在網上學習上出現困難，包括沒有電腦、網速不足、網絡流量不足及沒有打印機等。 有清貧學生透露，家中沒有電腦，只能依賴智能電話較緩慢的網速完成網上學習及網上功課，網速慢，令他單是下載老師上載的教學影片已需要等約一小時，影響學習進度。

調查結果顯示，超過九成基層學生在網上學習上出現困難。（曾凱欣攝）

香港社區組織協會於3月份進行問卷，訪問共582位年齡介乎2至17歲的基層兒童，受訪學童主要就讀小學；家庭每月工作收入中位數為11,000元，當中近三成人表示沒有任何工作收入。

清貧學生無力負擔上網 被迫「停課又停學」

停課期間，不少學校倡網上教學，以達至「停課不停學」，惟清貧學生無力負擔上網費及沒有具備電腦設備，被迫「停課又停學」。香港社區組織協會幹事王智源指，超過九成基層學生在網上學習上出現困難，包括沒有電腦、網速不足、網絡流量不足及沒有打印機等。

他又提到，雖然調查結果顯示，超過七成受訪兒童表示有安裝上網，惟僅有兩成人有座枱電腦及兩成人家中有手提電腦，意味大部分兒童只能以智能電話上網，不利學習。

中四的明仔透露，自己只能以智能電話進行網上學習及完成網上功課，網速慢嚴重影響功課進度。（曾凱欣攝） 依賴智能電話上網 網速慢影響學習 中四的明仔透露，因為家中無法「拉網線」，只能透過月費78元的學生手機上網計劃勉強負擔網上學習的費用，惟4gb流量後便會限速；網速慢，令明仔單是下載老師上載的教學影片已需要等約一小時。明仔又指，家中沒有電腦，只依賴智能電話的網速，在編輯檔案上又經常遇到各種技術問題，加上在家學習欠人指導，影響功課進度，已試過因此遲交功課三至四次。 雖然明仔曾詢問學校能否安排回校借用電腦，但校方只回應指，學校因為未有安排技術人員在電腦室當席，故未能安排。明仔表示，目前為止仍能勉強跟得上學習進度，但要花時間自習，擔心未來的教學內容更深奧會無法跟上。

雙程證的單身媽媽藍女士指，讀中一的女兒Wendy經常因網速問題感到煩躁，試過打她以發洩情緒。（曾凱欣攝） 網速問題上課經常當機 致女女心情煩躁 持雙程證的單身媽媽藍女士指，讀中一的女兒Wendy經常因網速問題感到煩躁，試過打她以發洩情緒。Wendy指，學校於三月初開始實行網上直播教學，但家中沒有電腦，同樣只能依賴手機網絡，但網速問題令上課期間電話經常當機，甚至因為無法回答老師的問題被當缺席，擔心影響出席率導致要留班。 藍女士指，試過陪同女兒在手機前一同上課，但覺得因為網速問題，老師「講十句只聽到四句」，有時候更會黑屏沒有聲音，無法上堂，老師又會當女兒缺席，覺得很無奈。她又透露，自己以往靠「走水貨」維持生計，但疫情之下無法過關，完全沒有收入，只依賴女兒的綜援為生，連同兩人上網費用更是百上加斤。

組織建議派SIM卡恒常化 校方亦可安排學生借用電腦

現時政府透過關愛基金推行「資助清貧中小學生購買流動電腦裝置」，惟香港社區組織協會幹事施麗珊提到，協助計劃以學校為主導，需視乎學校有否推行「自攜計劃」方能申請有關資助購買流動電腦在家中使用。她期望政府能將向基層學童派發SIM卡納入恒常化計劃，在放假前派發予學童使用，以及建議校方安排手提電腦或平板電腦，讓學生輪流借用，以確保清貧學生有基本上網設備。

組織又建議，學校否分流安排有困難的學生回校使用設施學習，如分時段予學生預約回校問功課、免費使用網上學習等；教育局亦應與校方制定扶貧工作及增加資源和人手予學校，例如由學生資助處統籌各項支援清貧學生的計劃等。

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