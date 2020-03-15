【新冠肺炎】澳門周二至下周日　派車到港接歐洲返回居民

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍在持續，全球確診人數不斷上升，本港亦錄得多個輸入個案。衛生署早前宣布將於3月17日起，抵港前14日曾到歐洲神根地區26個國家的人士，將要接受家居強制檢疫。因應該措施，澳門旅遊局表示，將會派車到香港機場接載澳門居民和學生回澳，時間為周二至下周日（22日）。

澳門旅遊局表示，由於早前香港宣佈過去14日曾到歐洲神根地區（26個國家）抵港人士，包括澳門居民都需要接受14天的醫學檢疫措施。因此，澳門政府會派車去香港機場接戴澳門居民和學生回澳，接載時間為3月17日至22日。澳門高等教育局及旅遊危機處理辦公室呼籲在歐洲的澳門居民盡快進行資料登記，透過旅遊危機處理辦公室熱線28333000或3月16日早上9時可登入高等教育局網站登記。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

已向在歐洲澳門居民發出671條手機短訊 曾與香港出入境事務處多番商討

澳門旅遊局指，由於出入境及衛生檢疫規範的限制，所以人士必須事先做出登記，方能前往接載。登記人士需持有目的地為香港國際機場，需提供完整的航班資料及證件資料。因應相關措施，澳門旅遊危機處理辦公室已向在歐洲的澳門居民發出671條手機短訊。

澳門旅遊局表示，澳門治安警察局曾多番與香港出入境事務處進行商討，才令派車到香港機場接戴澳門居民的行動可以實施。