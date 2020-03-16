【新冠肺炎】姚思榮：400旅行團客仍處歐洲神根區　國泰承諾加班

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，港府宣布從歐洲26個歐洲神根國家人士返港者，明日凌晨起需強制家居隔離14日；另從英、美、愛爾蘭和埃及抵港者於周四起需強制家居隔離14日，各地港人都趕撲機票回港。 旅遊界立法會議員姚思榮今日（16日）指，目前仍有400多名港人旅行團客仍處歐洲神根地區，由於身處位置不一，加上機位不足、價格變動，故各旅行團處理手法不一。他透露，即使前往當地的需求大減，國泰亦承諾維持正常價格下加航班及使用大型客機赴當地接走港人。 教育界立法會議員葉建源指，目前仍有不少學生身處海外，但受實習或學習情況影響未必能及時回港，建議海外港人聯絡駐當地經貿辦，以得悉最新安排及尋求協助。

姚思榮透露，國泰承諾維持正常價格下，加四至五班航班接載神根地區回港的人士。（資料圖片）

姚思榮：去程無客料虧損、幸得國泰承諾加航班

姚思榮在港台《千禧年代》節目中表示，基本上旅行團已安排歐洲團旅客改期或退款，目前仍有十多個旅行團，合共400多人身處歐洲神根地區。由於機位緊張，亦可能涉及額外費用，故旅行團處理方法不一，例如有旅行社打算安排旅客改經土耳其或杜拜轉機回港。

他指，由於旅客大減令航班減少，但國泰願承擔社會責任，即使料到派機前往當地會面臨虧損，亦加派四至五班航班及改為較大型號的航機到當地接載市民回港，票價維持正常。

姚思榮又說，受疫情影響，市民外遊信心大打折扣，現時只餘星馬、緬甸及柬埔寨等非主流港人鍾愛的旅行團能如常出發。他形容，在外遊或到港旅行團大減，旅遊業接近零收入，受到的打擊是各行業中最大，中大型旅行社每月開支數以百萬元計，期望政府推出新一輪紓困措施，支援旅遊業。

除了到外地遊玩的市民趕回港，在海外留學的學生及交換生亦面對類似情況。聽眾朱太指，女兒正在英國留學，惟當地人普遍抗拒戴口罩，且抗疫風氣差。她稱，女兒不但被學校禁止在上課時戴口罩，即使是醫院實習亦不可戴口罩，「醫院要求讓病人見到表情，又說戴口罩是無禮貌」。她說，女兒正詢問學校會否停課或考試，再決定能否回港。

立法會議員（教育界）葉建源亦在同一節目中表示，不少學生仍身處海外，已聯絡航空公司希望加班接他們回港，但每個學生情況不同，有人須在當地進行實習，未必能即時回港。他建議政府透過大學通知交換生，提醒仍留在海外的港人聯絡駐當地經貿辦登記，方便得知最新安排。