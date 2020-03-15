【新冠肺炎】港府對神根地區發警示入境須隔離　英留學生趕回港

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，世衞周三（11日）宣布，將新型肺炎定性為「全球大流行」，多個地區提升至更高級應別計劃。港府早前對歐洲神根26國發出旅遊警示，由相關地區人士後日（17日）起抵港後，亦須家居強制檢疫14天。記者今午到機場視察，雖然英國、溫哥華等地方不包括在內，但仍有大量留學生趕緊回港「避疫」。

有乘客穿上全套保護衣防疫。（張浩維攝）

英國留學生：回港機位數量緊張

在英國讀碩士的港人馮先生指當地疫情未算嚴重，但近日社區開始出現疑似個案，發現回港機位數量開始緊張，「上個禮拜睇都仲多選擇，琴日睇今個禮拜得返一班」，遂提早買機票回港。他所就讀的大學只「局部停課」，其選修科見也不在停課程範疇，他認為做法不妥，為安全起見，會與導師商討以線上方式，完成餘下課程。

而在溫哥華讀中三的鄭同學則面對停課情況，「一晚（學校）同我哋講話要返屋企，就即刻打比呀爸呀媽，話要訂機票」，直言情況有點麻煩。他認為，溫哥華的疫情情況未有香港般「誇張」，惟老師已預早向他們宣布，年內未必能復課。對比起香港的防疫工作，他認為當地防疫工作較差。

在英國讀碩士的港人馮先生指當地疫情未算嚴重，但近日社區開始出現疑似個案，故提早買機票回港。（張浩維攝）

有內地生趕回港 轉折返內地

在瑞士讀大學的內地生潘小姐、梁小姐表示，大學自周五起停課，加上得知港府在17日凌晨起的14天隔離安排，故趕緊離開。惟現時已買不了直航機票，需要由芬蘭轉機到港。梁小姐表示，當地人防疫意識較差，戴口罩主要是內地生，甚至會被岐視，「大家的觀念不一樣」。二人打算經深圳灣口岸回深圳，覺得深圳比瑞士更安全，「深圳基本上已沒新的症。」