葵涌居民反指定診所集會有義務急救員、外賣員被捕　 政黨斥濫捕

民主黨立法會議員尹兆堅、葵青區議員吳劍昇及唐皓文2月中旬於葵涌葵聯邨召開居民會，討區內指定診所安排，會後多名參加者遭截查，12人被捕。民主黨今日（16日）聯同五名被捕人召開記者會，包括被捕義務急救員、外賣員，民主黨立法會議員尹兆堅指，相關人士被捕時只有眼罩、反光背心、政治標語旗幟，斥警方是濫權、濫捕。

民主黨3月16日聯同五名於2月12日被捕人士召開記者會，批評警方濫權、濫捕。（歐嘉樂攝）

民主黨立法會議員尹兆堅（歐嘉樂攝）

醫管局早前公布在各區設立治療武漢肺炎的「指定診所」，引起多區居民不滿。其中葵涌區居民於2月12月晚上，在葵聯邨舉行集會，反對於葵盛圍設指定診所。

民主黨立法會議員尹兆堅說，會後大批警方截查參加者，並拘捕了12人，涉非法集結及藏有工具可作非法用途。尹指，警方其實只檢獲眼罩、反光背心、政治標語旗幟，質疑「點解擁有呢啲嘢係非法用途？」

其中有義務急救員被捕，個案B表示，當時偕朋友一同出席集會，會後與數名朋友聚舊，突然被截查。她表示，在搜身過程中，被警員不斷以粗言穢語對待，她直言因此感到不舒服。她被搜出有急救用品、對講機，其後被捕，她指自己到場只為救人，質疑「點解要拉我？我有（急救）牌㗎喎」。

五名於2月12日被捕的人士，他們包括是義務急救員、外賣員。（歐嘉樂攝）

另外，個案D、個案E為兼職外賣員，當日於附近做外賣速遞工作，故在一帶「認下送速遞路線」，見到有居民會遂順道出席，會後直接在附近等客，遭到截查，雖只被搜出口罩、眼罩、外賣袋等物件，惟最後仍被以「非法集結」罪名被捕。

民主黨表示會追究是次事件，並會研究整合過去警方所有違規執法行為，再結集成報告，向廉政、外國機構舉報，要求相關機制進行調查。

▼2月12日 葵涌葵聯邨反對指定診所集會情況▼