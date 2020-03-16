【新冠肺炎】聶德權：最快下周二派包機接載湖北港人　料風險較高

新型冠狀病毒肺炎﹙俗稱武漢肺炎﹚疫情持續，港府早前安排4班包機，接載滯留內地湖北省的港人返港，不過仍有部分港人未能離開。 政制及內地事務局局長聶德權和入境事務處處長曾國衞今早﹙16日﹚會見傳媒，表示將最早於下周二﹙3月24日❩，再安排包機接載港人，目標對象為滯留於湖北省孝感市、黃石市、咸寧市及武漢市的港人。他表示，由於城市前往機場的車程較遠，約2至3小時，故是次風險及挑戰較上次大。

政制及內地事務局局長聶德權表示，最早於下周二再安排包機接載仍留在湖北的港人回港。（鄭子峰攝）

3,400港人分散於37個城市 包機對象為滯孝感市，黃石市、咸寧市​港人

聶德權表示，政府早前派出4班包機，將469名滯留湖北省的港人回港，仍有約3,400人於當地，分散於37個城市。他續稱，滯留者當中，不少只是希望農曆年間探親，未料到會滯留，政府會按緩急先後原則，最早於下周二，親自與曾國衞，聯同入境處、衞生署等各部門職員，安排第二批包機，同樣於武漢天河國際機場接載滯留者返港，並由國泰及港龍航空提供協助。

聶德權表示，為免車程過長增加交叉感染的風險，是次包機主要對象為距武漢2至3小時車程，又較多港人滯留的城市，即孝感市，黃石市、咸寧市，合共約700多名港人求助。他又稱，上次派出包機後，武漢市新增約70名港人，是次包機亦會照顧相關人士。他表示，由於是次對象到武漢的車程較上次長，形容挑戰及風險更大，交叉感染風險增加，需與內地當局協調安排，乘搭包機人士前往機場期間，需多次量度體温，並接受健康評估；回港後入住檢疫中心。

▼部份確診政要名人▼

+ 5 + 4 + 3

至於會派出多少包機，聶德權表示，會按緩急先後原則安排班數及人數。他稱，雖然上次已接載部分急需回港的人士，如孕婦、嚴重病患者、文憑試考生等，但不同城市仍有迫切回港者，如長病患者、生病兒童等，政府會與專家商討，研究相關人士是否適合出行，盡量安排他們先乘坐包機。

可於3月17日前聯絡當局

登記方面，聶德權表示，如上述4市的港人，未曾聯絡過入境處或駐武漢辦，需於明午﹙17日﹚6時前聯絡當局，如致電1868熱線。至於需長期藥物的人士，他表示政府已發出13批藥物，協助233名市民。

聶德權又指，再多一名湖北省港人確診，患者為79歲婦人，現時在武漢的醫院。他表示，當地至今接獲14名港人確診，當中1位長居武漢人士離世，3人留院，其中1人嚴重，其餘10人已出院。