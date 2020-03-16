港大開辦全港首個太空科學碩士課程　培訓太空科學專才和工程師

全球多國有意加強在太空的發展。香港大學宣布，下學年（2020/21學年）開辦全港首個太空科學碩士課程，希望培育新一代的太空科學專才和工程師，課程學費約21萬元，即日起接受申請。

香港大學宣布開辦全港首個太空科學碩士課程。（港大提供）

早在2016年成立太空研究實驗室的港大理學院，宣布開辦的「太空科學碩士課程」提供一年全日制及兩年兼職制可供選擇。課程總監及港大太空研究實驗室總監Quentin Parker指，內地較以往更重視太空任務，相信未來行業人材需求盛，希望香港能抓緊太空科學發展機遇：「中國單在2018年就發射了39枚衛星，是2017年的兩倍，亦比世上任何國家都多。」

「太空科學碩士課程」須跨學科學習，課程要求學生具學士學位，並有相關科學及工程知識。課程將與地球科學系、統計及精算學系及電機電子工程系合作，內容包括太空飛行推進、太空天氣概論、遙感探測、輻射探測與測量和小型衛星設計等，亦覆蓋內地太空科學計劃。

課程學員除了在港大太空研究實驗室實習外，亦有機會到中國航天科技集團公司北京空間機電研究所（BISME）等研究所和機構實習。（港大提供）

課程另一總監Pablo Saz Parkinson稱，港大在天文物理學和行星科學具廣泛聯繫，邀請多名業界精英當課程嘉賓講者，相信可助同學擴闊眼界及個人網絡。而課程學員除了在港大太空研究實驗室實習外，亦有機會到中國航天科技集團公司北京空間機電研究所（BISME）、上海航天技術研究院（SAST）、中國科學院空間應用工程與技術中心（CSU, CAS）、DFH衛星有限公司、意大利的帕多瓦大學（Padova-CISAS）和英國的自然史博物館等研究所和機構實習。

課程即日起接受報名，全日制課程為期一年，學費暫定21萬元，兩年制兼職課程則每年約10.5萬元。而港大太空研究實驗室將向入讀學生提供合共10萬元的獎學金。詳情可到港大網頁查閱。