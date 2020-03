【新冠肺炎】港大醫學院籲參與海外學習學生　應考慮盡快回港

新型冠狀病毒肺炎(又稱「武漢肺炎」)疫情在全球蔓延,感染人數破13萬,歐洲多國及美國更爆發。香港大學醫學院今日(13日)呼籲仍留在境外參與海外學習活動的學生,認真考慮盡快回港,並承諾醫學院會為他們彈性調整學習計劃,減低終止學習活動的影響。 學院資料顯示,大概有200名醫科生正在海外交流或受訓。

香港大學醫學院呼籲正在境外參與海外學習活動的學生,認真考慮盡快回港。(資料圖片)

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日建議,港府應盡早安排在歐美國家留學的本港學生回港,並要求他們接受14天強制檢疫。

同日港大醫學院副院長梁嘉傑及梁偉強聯名發信,呼籲正在境外參與海外學習活動的港大醫科生,認真考慮回港,並提一醒決定回港者愈快起行愈好(Anyone who decides to return to Hong Kong should do so as soon as possible)。他們重申,安全應屬首要考慮,學院會盡力彈性調整為受影響的學習計劃,詳情將於稍後公布。

港大醫學院副院長梁嘉傑及梁偉強聯名發信,呼籲正在境外參與海外學習活動的港大醫科生,認真考慮回港。(資料圖片)

信末他們提醒同學要保持警覺及健康,並呼籲決定留在境外的學生在盡力防疫之餘,應聯絡校方。