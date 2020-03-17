【新冠肺炎】單日增9宗個案　司機確診前不回家　惟妻女仍有病徵

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港周一（16日）單日新增9宗確診個案，至今已有157宗確診及1宗疑似個案。9宗個案中，8人近日都有外遊紀錄，而餘下的1宗亦曾與有外遊者接觸。 新增個案中，包括一名41歲女子，她是東區醫院內科醫生，據了解，她是內科當中的心臟科的副顧問醫生。她與42歲女子同住在大埔逸瓏灣，二人同遊加拿大滑雪，回港後確診。據醫管局昨在記者會上指，這名醫生回港後仍未上班，因此沒有接觸到同事及病人。 當中唯一本地個案，是其中一名患者的司機，曾接載由北海道返港的僱主及其女朋友，並上過僱主的華明邨家中數小時。二人近日接連確診，該司機上周五及六（13及14日）不敢回家，只在車上過。他在周一確診，同住妻子及女兒仍有出現病徵，將被安排入院治療。

第150宗個案涉及一名37歲男子，他由阿姆斯特丹乘坐CX270於3月15日抵港，抵港後一直獨居於尖沙咀東部唯港薈酒店（Hotel ICON）。 （張浩維攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至周一晚上8時，中心正調查9宗新增確診個案，至今本港個案累計158宗，包括157宗確診個案和一宗疑似個案。

第150宗個案涉及一名37歲男子，他過往健康良好，自3月13日開始發燒，翌日開始咳嗽和喉嚨痛，昨日到油麻地賽馬會普通科門診診所求診，獲轉介至廣華醫院並入院接受治療。病人的呼吸道樣本今日證實對病毒呈陽性反應，再被轉送伊利沙伯醫院，現時情況穩定。病人2月28日到荷蘭公幹，並由阿姆斯特丹乘坐CX270於3月15日抵港，抵港後一直獨居於尖沙咀東部唯港薈酒店（Hotel ICON ）。當局呼籲曾乘坐該班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。

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確認迪拜返港男患者曾到尖沙咀清真寺

第151宗個案涉及一名30歲男遊客，自3月8日開始咳嗽，昨日到伊利沙伯醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本今日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於2月25日至3月10日到訪阿拉伯聯合酋長國迪拜，3月10日乘坐阿聯酋航空EK380於同日抵港，抵港後一直獨居於尖沙咀四季陽光國際酒店。當局呼籲曾乘坐該班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。衞生署衞生防護中心晚上證實，第151宗個案、30歲外籍男子曾到訪的回教廟是尖沙咀清真寺。

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第152宗涉及一名73歲男子，他過往健康良好，居於屯門海典軒第1座。他自3月13日開始頭痛，翌日開始發燒及咳嗽，3月15日到屯門醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本今日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於3月5日至13日參加一個從香港到埃及的旅行團，並於3月13日由埃及開羅乘坐埃及航空MS960（經濟艙）到泰國曼谷，再由曼谷乘坐同一航班於3月14日抵港。當局呼籲曾乘坐該班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。

病人同住妻子於3月13日出現咳嗽，並於3月15日入屯門醫院接受治療，初步對病毒呈陰性反應。其家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

第152宗涉及一名73歲男子，他於3月5日至13日參加一個從香港到埃及的旅行團。 （路透社）

兩宗個案與華明邨確診男子有關

今日確診個案中有兩宗（第153及155宗個案）與昨日確診的第143宗個案35歲男病人有關。第153宗個案涉及一名26歲女子，她是第143宗個案病人的女朋友。他們於2月26至3月11日曾到日本北海道，並於3月7日到訪北海道二世古一所診所。病人過往健康良好，獨居於大圍曉翠山莊。她在3月15日出現頭痛，中心同日進行密切接觸者追蹤工作時安排她入住威爾斯親王醫院，其呼吸道樣本今日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於3月11日由北海道乘坐日本航空JL2504（經濟艙）到大阪，再由大阪乘坐國泰航空CX561（經濟艙）於同日晚上抵港。當局呼籲曾乘坐該班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。

確診司機曾兩度上僱主的華明邨家中數小時。（資料圖片）

追查接載確診司機的兩名的士司機

第155宗個案涉及一名58歲男子，他是第143宗個案病人的司機。病人過往健康良好，居於鑽石山龍蟠苑龍珠閣。他在3月13日曾到九龍城區壹號茗薈，3月15日感到發燒，中心同日進行密切接觸者追蹤工作時安排他入住北區醫院，其呼吸道樣本今日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

他有見僱主及女友已出病徵，沒有回家，13及14日多在車上，以免響家人。衞生署指其同住妻子及女兒仍出現病徵，將被安排入院。病人最近沒有外遊。

當局呼籲，曾於3月15日從病人寓所接載病人到華明邨（約下午4時）、及由華明邨至北區醫院（約下午5至6時）的兩名的士司機，致電衞生防護中心熱線。

馬頭角女患者曾到區內潮樓

第154宗個案涉及一名42歲女子，她過往健康良好，居於馬頭角鶴齡街8號。她於3月11日出現疲倦，翌日開始肌肉痛，3月13日開始咳嗽，3月14日曾到九龍城區的潮樓，昨日到伊利沙伯醫院求醫並入院接受治療。病人的呼吸道樣本於今日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於3月7至14日曾到英國、德國和奧地利。

她於3月13日由奧地利乘車到慕尼黑，再乘坐英國航空BA0953到倫敦，於倫敦乘坐英國航空BA0027於3月14日抵港。當局呼籲曾乘坐該班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。病人同住的丈夫及女兒沒有出現病徵，將接受檢疫。

第156宗個案涉及一名59歲男子，他過往健康良好，自3月9日開始發燒、咳嗽和喉嚨痛，3月15日到瑪麗醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本今日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於1月20日前往瑞士，2月28日轉往奧地利，3月6日返回瑞士，並於瑞士乘坐航機於3月12日抵港，抵港後一直獨居於港島香格里拉大酒店。他在3月15日曾到香港 JW 萬豪酒店。

第158宗確診個案是東區醫院的醫生。（資料圖片）

女醫生與同遊友人情況穩定

其餘兩宗個案相關，病人分別為42歲女子（為157宗個案）及41歲女子（為158宗個案）。二人過往健康良好，同住於大埔逸瓏灣16座。42歲女病人於3月15日開始咳嗽及呼吸困難，同日到東區尤德夫人那打素醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本今日證實對病毒呈陽性反應。

41歲女病人因屬密切接觸者亦被安排接受檢測，其呼吸道樣本今日亦證實對病毒呈陽性反應，同時留院東區尤德夫人那打素醫院。這名41歲女子是東區醫院內科醫生，據了解，她是內科當中的心臟科的副顧問醫生。二人現時情況穩定。



二人於3月6日至14日到訪加拿大溫哥華及威士拿，3月6日乘坐CX838由香港去溫哥華，並於3月14日由溫哥華乘坐國泰航空CX837（商務艙），於3月15日抵港。當局呼籲曾乘坐該班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。

41歲東區醫院內科女醫生，與42歲女子同住在大埔逸瓏灣，她們到加拿大滑雪，回港後確診。（資料圖片／洪嘉徽攝）

另外，衞生防護中心正就一宗本港以外確診個案進行接觸者追蹤的工作。個案涉及一名廣東確診的51歲男病人，他乘坐國泰航空CX902 (商務艙）從菲律賓馬尼拉於3月13日抵港。當局呼籲曾乘坐該班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。