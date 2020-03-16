【新冠肺炎】北京新增4宗境外輸入病例　多人刻意隱瞞發熱病史

為嚴防疫情境外輸入，北京在機場採取更嚴格的措施，今天（16日）起所有境外進入北京者，需要集中隔離14日，所需費用實施自理自備。據內地網友在微博發出圖片顯示，近期北京首都國際機場有大批海外華人蜂擁回國。

北京國際機場出現入境人潮。（微博圖片）

3月16日下午，據北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會消息。北京3月15日新增4例境外輸入新冠肺炎確診病例，其中意大利2例，西班牙2例。以上病例目前追蹤到148名密切接觸者，在北京的21名已按要求進行集中隔離醫學觀察。截至3月16日14時，北京累計報告境外輸入確診病例37例，出院2例。

發布會指出本次通報的4例病例暴露出，其中3人在回國前出現發熱等症狀，仍乘坐長途國際航班；其中有人出現發熱後在乘機前自行服藥退熱；還有人在健康申明卡上未客觀清晰填寫相應症狀。這些行為增加了同行人員感染風險。

早前北京報告1例從美國輸入的確診病例，一名黎姓女子在美期間已出現發熱、咳嗽等症狀，並多次在當地就診，在美國登機前曾服用退燒藥，登機後未如實向乘務人員提供個人健康狀況及丈夫、兒子等同行人員情況，給同機人員造成傳染風險。

北京警方其後開展調查取證。經初步工作，順義公安分局以涉嫌妨害傳染病防治罪，已對黎某立案偵查。

北京警方指出當前境外疫情加速擴散蔓延，防範境外疫情輸入是防控工作的重中之重，所有入境進京人員應嚴格遵守相關法律及疫情防控相關規定。對虛報信息、隱瞞病情等拒絕執行疫情防控措施的違法犯罪行為，警方將堅決打擊處理、依法追究責任。

在央視15日《主播說聯播》節目中，主持人提醒生活在國外的同胞，一定要加強自我防護，減少出門，出門一定戴口罩。如果覺得國內更安全要回來，務必主動如實報告個人健康狀況。主持人指出國內疫情防控取得今天這樣的成績，很不容易。祖國不可能不歡迎同胞回家，但國門是為同胞而開，而非為病毒。大家都有責任把國門守好，把閉門羹留給病毒。