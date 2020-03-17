新冠肺炎︳許樹昌籲盡快落實所有入境者隔離14日　料今年無法外遊

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情在全球爆發，本港昨日（16日）確診個案增至157宗，大部份新增個案均是輸入個案。外界要求港府限制所有入境人士隔離14日，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）在港台節目回應指，「任何人入境檢疫隔離14日是可行，好多政府都做緊呢樣嘢」。他相信港府正考慮，呼籲措拖越早實施越好，「越遲做越多病毒入境，（政府）唔可以諗太耐。」 他又指，市民要有心理準備至今年底也不能外遊，因疫情會由北半球傳至南半球，提醒「減少國際間嘅交流。」

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日在港台節目《千禧年代》指出，內地及湖北的新型冠狀病毒的疫情已經受控，但卻在外國開始爆發。他批評，意大利封關太遲，美加的防疫工作不積極，而發展中國家如印度則無能力做抽查，相信病毒已經走進社區內。

不少在歐美留學的學生近日趕緊回港，昨晚有約20人由機爆抵港後報稱不適。許樹昌直言他們在潛伏期，即未有病徵也能夠上機，「返嚟14日先發病都會有。」

對於有專家建議政府拒絕紅色外遊警示地區的人士入境，有份參與政府專家顧問團的許樹昌回應，「任何人入境檢疫隔離14日是可行，好多政府都做緊呢樣嘢」，相信政府是正考慮，料日內公布。會否做得太遲？他未有正面回應，僅指「越遲做越多病毒入境，（政府）唔可以諗太耐。」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌（資料圖片／盧翊銘攝）

疫情會反覆至年尾 由北半球傳至南半球

許樹昌又提醒，市民要減少國際間的交流，無論是旅遊或是公幹，因疫情會由北半球傳至南半球，其後再反覆至至少年尾，「我都取消咗5個海外會議。」

藥物方面，許樹昌預料2021年的中段時間會有疫苗面世，惟香港或未能分配，「發達國家研發，佢哋會攞先。」未有疫苗下，他推算社區六至七成人或會染病，過程中不排除會有長者及長期病患者會因病而過世。

另外，治療新型肺炎新藥物「瑞德西韋」在上周六已首次在威爾斯親王醫院中應用於一名病人上。許樹昌提及病人情況，指對方情況十分穩定，效果較過去使用蛋白䩈抑制劑更好，惟臨床測試剛起步，要待整個400人的亞洲研究才能評估成效。

郭家麒：仿效美加地區全面封關

本身是醫生的立法會議員郭家麒也表示，現時踏入來自國外的第二波爆發，強調政府應該仿效美加地區全面封關，只容許香港市民入境，「有個案落機便有事，好多國家有做機上檢，我唔明點解香港做唔到？」他警告：「守唔到呢關，香港之後都好混亂。」

來自湖北地區以外的內地入境人士，或除強制檢疫人士入住隔離營外，必須收取每日200元收費。郭家麒認為，無人會特意到隔離營居住，故他相信有人多次入住隔離營或是社會問題，「露宿者好多都無地方住，你罰佢哋200蚊都無用，佢都可以唔畀。不如直接搵社工睇睇佢哋。」