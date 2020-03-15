【新冠肺炎】袁國勇稱市民開始鬆懈　疫情或反覆　政府應加大測試

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情直捲全球。港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日（15日）出席商台節目時指，本港現時病毒測試的數目遠遠不足，而市民均對個人衛生開始鬆懈，街上及食肆的人流開始增加，預料香港的疫情或有反覆。他又指，本港應要求英美抵港的人士作家居隔離。

3月14日，港大微生物學系講座教授袁國勇晚上約7時抵達大埔富亨邨亨泰樓了解喉管及感染途徑。（資料圖片／李澤彤攝）

政府應做大量化驗

袁國勇認為，本港現時病毒測試的數目遠遠不足，若能作更多化驗，便能更快找到隱形病人，直至夏天來臨。他直言，若沒有本港18區的數據，便難以掌握香港情況，香港情況可能不穩定，甚至有小型爆發。他又指，新加坡及韓國的措施都較香港好。

他續指，現時全球各地都爆發疫情，但市民均對個人衛生開始鬆懈，街上及食肆的人流開始增加，預料香港的疫情或可能有反覆。

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本港每日可多做一半測試

同場的行政會議成員林正財則說，本港現時每日約做1,000個病毒測試，經粗略估算後，預料每日可做2,000個測試，鼓勵更多私家醫生參與「加強化驗室監測」計劃。

英美來港人士亦應作家居隔離​

現時歐美確診個案增加，但本港檢疫範圍不包括來自英美人士。袁國勇認為，本港應因應情況，全部作家居隔離。

林正財說，政府未來會密切留意關口控制，又稱英、美、加拿大等地與香港有緊密來往，不少人在當地上學，雖然部份地方的確診數目不高，但測試數目不似香港多，情況令人擔心。