【新冠肺炎】4月20日復課無望　家長稱理解　惟憂網上教學欠支援

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，政府今早（17日）表示，在4月20日無可能全面復課。有家長對決定表示理解，反問「返學定健康緊要？」，惟期望政府、學校可提供更多支援，減輕家長面對的壓力；亦有家長認為，現時歐美疫情嚴重，憂港將爆發第二波，延遲復課有助減低爆發機會。

林鄭月娥表示，即使疫情情況穩定，亦只能分階段安排中學生先復課。(資料圖片)

行政長官林鄭月娥今日在行政會議前宣布，根據現時情況，中、小學在4月20日能復課的機會「已經無乜可能」，即使疫情穩定，亦應分階段進行。



香港革新教育家長同盟主席周勁倫指，相信決定會為不少家長帶來麻煩，但現時疫情全球惡化，他反問「返學定健康緊要？」，若草率決定復課，將會為社會帶來更沉重的代價。



他指，家長在停課期間的壓力更大，多間學校改為網上教學，「（家長）依家係要處理埋技術性問題」，更有家長需要上班，無瑕照顧子女，負擔極重。周勁倫期望，學校彈性處理課業安排，政府亦可針對托管服務加強支援。

香港革新教育家長同盟主席周勁倫（中）理解決定，認為若草率決定復課，將會為社會帶來更沉重的代價。（資料圖片）

九龍城區家長教師會聯會會長曾慶華認為延遲復課是正常決定，「外國又爆得咁勁，留學生又開始咗『逃亡潮』，未知（疫情）發展」，若如期復課有一定風險。他說，即使現在實行小班教學，每班仍約有25人，「特別小學保護意識冇咁強」，相信分階段復課是正確方向。

惟曾慶華坦言，現時雖然提倡「停課不停學」，但每間學校支援、家庭環境不一樣，「家中可能得一部電腦，但有兩、三個小朋友」，相信部份家長對「復課無期」感苦惱。