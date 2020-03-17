【新冠肺炎】醫管局工會指聯網擅改檢疫指引　自我隔離要用年假

醫管局員工陣線表示接獲會員投訴，指新界東聯網及港島東聯網擅自更改醫管局總部於上周四（12日）發出就外地回港檢疫安排指引，要求聯網員工由3月14日凌晨起，凡由任何外地回港，無論該地是否被政府視為需檢疫地區均需自行放取年假自我隔離或作非臨床服務安排。 此外，新界東聯網中有個別醫院及部門再擅自更改指引，要求3月14日或以前從非指定檢疫地區返港同事都一併實行14日自我隔離；港島東聯網感染控制組亦指，若同事於非強制檢疫國家或地區返港後工作，同事需與部門主管作出14天非臨床工作安排。 工會認為情況反映醫管局內部行政極度混亂，又質疑地區聯網要求員工凡由外地回港，無論該地是否被政府視為需檢疫地區，均需自行放取年假自我隔離的安排是否合法、合理。

第26期《防疫快訊》中指明，由3月14日起出發外遊的員工，如外遊時或返港後需接受強制檢疫，檢疫期需以放取年假計算；如年假結餘不足，會視為無薪假。（醫管局員工陣線圖片）

醫管局員工陣線昨日（16日）夜晚在Facebook發文，指新界東聯網中有個別醫院及部門擅自更改指引，要求3月14日或以前從非指定檢疫地區返港的同事一併需要實行14日自我隔離，有受影響同事曾致電所屬聯網人力資源部查詢，只得到回覆指示跟從自己部門的決定而非總部公布的指引，令同事無所適從；亦有同事表示上司早於周日（15日）向其詢問3月14日前的詳細旅遊史，但並無說明任何原因。

工會又指，港島東聯網感染控制組亦向員工發出訊息，表示若同事於非強制檢疫國家或地區返港後工作，根據聯網人力資源部臨時建議，同事需與部門主管作出14天非臨床工作安排。

然而，在第26期《防疫快訊》中只指明，由3月14日起出發外遊的員工，如外遊時或返港後需接受強制檢疫，檢疫期需以放取年假計算；如年假結餘不足，會視為無薪假或改動員工更期要求放假。

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工會批評局方屢改指引 前線員工無所適從

此外，工會又質疑局方就檢疫安排屢次更改指引，解釋指第十期《防疫快訊》中指出由2月8日起員工從內地返港後14天內，可安排在家工作，不用上班，毋須扣減假期；兩天後總部更改指引，員工於出發前需先申請年假，作自我隔離之用；如事先未有通知主管/申請年假/沒有足夠年假扣減，回港後需補回年假或被視作無薪假。隨後於3月4日出版的《防疫快訊》中說明同事只要能夠出示衞生署發出的信件或醫生證明書，便可以安排在家工作，或者獲准缺勤而毋需扣除年假；若同事是容許遵守指明條件下外出，則建議同事返回原本工作崗位 （如非病假中），並採取適當感染控制措施上班。



工會認為，總部人力資源部仍未就3月12日公布的檢疫安排發出最新的通告，造成不同聯網各自訂立不同的檢疫隔離標準，導致前線員工無所適從。工會又指出，上述情況突顯醫管局內部行政極度混亂，總部與地區聯網管理層的指示不一致，並質疑地區聯網要求員工凡由外地回港，無論該地是否被政府視為需檢疫地區，均需自行放取年假自我隔離的安排，是否合法、合理。