【肺炎口罩】民建聯：三成家長家中兒童口罩少於十個　一成無存貨

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情持續，口罩供應緊張。民建聯在3月進行一項調查，了解學童的口罩存量及家長如何應對口罩不足的情況。結果發現，超過九成家長擔心復課後沒足夠口罩，有三成人家中兒童口罩存量只有不足十個，另有一成家長表示家中沒有兒童口罩。民建聯建議，政府應為學校統一採購防疫物資，以確保復課後有足夠兒童口罩。

民建聯婦女事務委員會在3月4日至11日期間，透過網上問卷訪問了567位12歲以下的學童家長．發現有三成（30.2%）人表示家中只剩下十個口罩，逾一成（10.9%）人稱家中沒有口罩存貨。

另外，超過九成（93.1%）家長擔心子女復課後，沒有足夠口罩。若復課後面對兒童口罩不足，有42.5%家長表示，會以成人口罩取代，另17%表示不知如何解決。至於復課後的安排，有56.8%家長希望學校提供足夠防疫物品，有32.5%甚至希望學校協助代購兒童口罩。

民建聯一項調查發現，超過九成家長擔心復課後沒足夠口罩。（受訪者提供）

民建聯婦女事務委員會副主席董健莉指，市面上兒童口罩嚴重短缺，大部分受訪家長稱以成人口單代替，惟其擔憂成人口罩呎吋不適用於兒童，即使家長把口罩兩邊的繩索打結或調校鬆緊，亦可能有「走位」情況。

對於政府今早宣布延遲復課，民建聯立法會議員葛珮帆表示歡迎，並建議政府應為學校統一採購防疫物資，以確保復課後有足夠兒童口罩。葛又指，懲教署會有一條小童口罩生產線，期望能盡快投入生產，並公布兒童版可重用口罩的詳情，以解市民燃眉之急。