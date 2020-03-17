【新冠肺炎】本港第2名國泰空姐確診　服務商務艙　均往來西班牙

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，本港今日新增5宗確診個案及3宗初步確診個案，增至166宗。當中一名為37歲國泰航空的機艙服務員，她曾於3月10日（3月11日抵港），由西班牙馬德里往香港的CX320航班上執勤，主要是商務艙執勤，並於今日確診。據了解，確診37歲空姐居於屯門市廣場第4座。此前，第122宗個案同為國泰空中服務員，從馬德里回港後於3月11日確診。

衛生防護中心記者會，指出今日本港新增5宗確診個案。（李澤彤攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第161宗個案為37歲女空姐，居住於屯門市廣場第4座。因工作關係，於3月7日在香港往西班牙馬德里的CX315航班上執勤，主要服務商務艙。在當地逗留兩至三日後，患者於3月10日於CX320執勤，同樣服務商務艙，並於11日抵港，乘坐E33號巴士回家。

其後，患者在3月12日開始發燒、喉嚨痛，同日到屯門的診所求醫。3月13日至15日主要留在家中，以及到附近快餐店進餐。3月16日她到金鐘卓健醫療中心年檢，透露病徵和病歷後被安排送院，並於今日確診。

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此前，第122宗個案的22歲國泰空姐於3月7日乘坐CX320航班，從西班牙馬德里回港。而與她同機的廣東東莞的一名確診女生，經深圳灣返回內地後確診。張竹君於3月11日指，不排除患者和內地女生同在西班牙當地感染病毒。