【新冠肺炎】抗疫基金補貼13萬輛商用車　合資格車主5月底可申請

政府早前宣布設立300億防疫抗疫基金，當中預留14億元向運輸業提供補貼。運輸署指，非專營巴士、持牌學校私家小巴、出租汽車等合資格登記車主須於2020年5月31日或之前提交登記表格，運輸署將於1個月內以自動轉帳形式發放補貼。 防疫基金預留約14億元，料可惠及約13萬輛商用車的車主。

防疫抗疫基金預留約14億元，為每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車提供一筆過港幣1萬元的補貼。（資料圖片）

防疫抗疫基金預留約14億元，為每輛持牌非專營巴士提供一筆過港幣2萬元的補貼，及為每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車提供一筆過港幣1萬元的補貼。運輸署已陸續發信通知各合資格非專營公共巴士、學校私家小巴及出租汽車登記車主有關補貼安排的詳情。

合資格登記車主須於5月31日或之前，將填妥的登記表格及所需文件副本，郵寄至運輸署。運輸署在完成核實車主所提交的資料後，將於一個月內以自動轉帳形式發放補貼。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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此外，運輸署將於4月中起發信通知登記的貨車車主，透過電子平台辦理登記領取補貼的詳情。運輸署同樣在完成核實車主所提交的資料後，於一個月內以自動轉帳形式發放補貼。