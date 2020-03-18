【新冠肺炎】政府無意用軍營作隔離營　2月後累計9萬內地人次入境

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎在全球爆發，民主黨立法會議員胡志偉關注檢疫中心的數目，以及會否改用駐港解放軍的部分軍營作隔離用途。另他亦要求政府交待2月2日及7日，停發旅遊及商務簽注後的內地入境數字。 政府在立法會以書面回應指，無意改劃軍營作檢疫中心，強調設施是防務用途；現時局方正用組裝合成建築加建1,000個檢疫單位，料最快3月至7月分階段投入使用。而由2月2日截至3月10日，則有逾9萬人次來港，當中以中國護照入境最多，佔六成五。

柴灣鯉魚門公園度假村加在加建組合屋，以增加檢疫單位。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

疫情在全球爆發，暫未見頂。胡志偉要求政府向立法會交待未來3個月檢疫中心單位數目，以及會否改劃軍事用地作來檢疫等。

食物及衞生局以書面作回應，指現時3個檢疫中心柴灣鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房和火炭駿洋邨，共提供約1,250個單位；另正增加駿洋邨更多單位作檢疫用途，預計可提供額外近400個單位。

現有1250個檢疫單位 未來將再增1000個單位

同時，元朗八鄉的少年警訊永久活動中心88個經翻修單位可於短期內使用。而柴灣鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心、少訊中心和位於竹篙灣的政府土地，4個用地也正透過組裝合成建築方法增建合共至少約1,000個單位的檢疫設施，預計可於 3至 7月份分階段完成及投入使用。而早前提及的迪士尼竹篙灣第二期發展用地，迪士尼已表明願意用作興建檢疫中心，政府正跟進該事項。

不過，駐港解放軍的軍事用地屬防務用途，政府表明無計劃尋找改變。

內地在 2月2日及7日起暫停辦理內地居民赴港的旅遊簽注和商務簽注。（資料圖片 / 余俊亮攝）

10人從澳門經港珠澳大橋以個人簽、商務簽入境本港

內地在 2月2日及7日起暫停辦理內地居民赴港的旅遊簽注和商務簽注。根據入境處數字，在2月2日截至3月10日仍然有93,006人次的內地訪客入境香港，值得留意的是有10人是由澳門經港珠澳大橋香港口岸管制站入境，他們分別是持個人簽注及商務簽注。

在93,006入境人次中，六成五人持中國護照入境，達60,997人次；其次是持探親簽注入境，為16,823人次。至於團隊旅遊簽注則由2月10日起保持為0人次。