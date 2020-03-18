【新冠肺炎】摩洛哥關閉領空　譚文豪：部份滯留人士有藥物需要

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球各國蔓延，北非國家摩洛哥日前宣布封閉領空，目前有4間香港旅行社約80多名團友滯留當地。公民黨立法會議員譚文豪今日（18日）在立法會各記者表示，收到57宗求助，部分人士有藥物需要，當中包括長者。

北非國家摩洛哥日前宣布封閉領空，目前有4間香港旅行社約80多名團友滯留當地。（資料圖片）

滯留人士求助入境處、中國領事館無果 犘洛哥今日重開領空撤僑

譚文豪表示，滯留港人嘗試買機票離開，惟很多航班都已經取消；亦曾致電入境處求助時，對方表示未能協助，呼籲他們轉向中國領事館求助，但中國領事館亦只是叫他們留意微信公告，暫時未能提供更多協助。金怡假期旅行社營運總監陳曉楠稱，摩洛哥今日（18日）重開領空，惟僅開放至周四（19日）好讓各國撤僑，暫未知道更多安排。

籲政府派包機及思考對策 應對類似情況

譚文豪認為，隨著疫情發展，將會有越來越多國家實施類似措施，政府要思考對策，包括是否派包機接載港人。日前亦有部分滯留摩洛哥人士向旅遊事務署及保安局求助，暫時不清楚政府是否會派專機接回滯留團友，入境處已要求旅行社提供滯留旅客的個人資料。

目前摩洛哥不准外國飛機進入，而香港無直航航班到當地，需要經土耳其、杜拜或巴林轉機入境，惟三地皆沒有航班前往。