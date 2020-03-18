【新冠肺炎】政府重申無計劃立法規管口罩價格　稱效果適得其反

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，本港防疫物資一度出現嚴重短缺，目前口罩仍十分渴市。財經事務及庫務局今日（18日）回應立法會議員葛珮帆提問時表示，政府現時無計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管，當局認為此舉可能反而影響供應，又或消減政府從外地採購的力量，效果適得其反。

不少香港市民近月頻頻「撲口罩」，但政府表示，現時無計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管。（資料圖片／余俊亮攝）

財經事務及庫務局在回覆中表示，在自由市場經濟運作下，世界各地都普遍面對口罩及個人防護裝備的供應緊張、需求激增、價格上漲的情況。政府已聯絡本地的創科公司，尋求每月增加生產較高規格的口罩，政府會積極協助該些公司落實計劃，穩定本地供應。

因應近日有私人機構及團體捐贈或計劃捐贈口罩及消毒用品，予政府及非政府機構，當局指會按捐贈者的意願與相關機構聯絡。

政府又指，根據專家估計，疫情有機會維持一段時間，在口罩短期供應仍然緊張的情況下，政府認為致力增加供應和管理口罩需求，是較為切實可行的做法。當局強調，現時沒有計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管，認為該做法可能反而影響供應，又或消減當局從外地採購的力量，效果適得其反。