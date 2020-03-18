【逃犯條例】消防員與16歲男生涉11.10非法集結　案件將轉區院審

去年11月10日市民發起「八區開花」反修例活動，事隔4個月，一名消防員及一名16歲學生近日被落案起訴一項非法集結罪，今（18日）被押解至九龍城裁判法院提堂。兩人暫時毋須答辯，署理主任裁判官嚴舜儀將案件押後至4月22日再訊，屆時控方會申請與其他案件合併並轉介區域法院。兩被告均獲准以5000元保釋，期間不可離港，並須遵守宵禁令、禁足令等。

首被告16歲林姓男學生及次被告陳瑞文（49歲，消防員）同被控於去年11月10日在旺角彌敦道及山東街參與非法集結。

將與另案合併再轉介區院

控方指，下次提訊時會申請與另外兩宗案件合併，並轉介至區域法院。代表次被告的大律師則保留對於合併案件的立場。該兩案的被告為消防員方志雄及銀行職員趙皓雋。方被控於同日在旺角山東街及西洋菜南街交界襲警、抗拒警務人員及管有攻擊性武器；趙則被控管有攻擊性武器及管有第I部毒藥。

兩人同獲准以5000元保釋，期間不可離港，並須每周往警署報到3次、交出旅遊證件、居於報稱地址、遵守宵禁令及禁足案發一帶。

當晚旺角有黑衣人聚集

據了解，控方指當日大批黑衣蒙面人在旺角聚集，案發地點有磚頭、垃圾等雜物，首被告被警方追截制服，而次被告踢磚佔路後走入人群，其後被捕。兩人先後拒絕警署擔保，昨日再遭上門拘捕。

案件編號：KCCC429/2020