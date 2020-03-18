【7.21白衣人事件】郭卓堅等求覆核警官行為　官指無權處理拒審

去年7.21元朗發生白衣人襲擊事件，造成逾40名市民受傷。「長洲覆核王」郭卓堅和另一名市民質疑警方事前不作準備，以及當晚遲遲未有到場，先後提出司法覆核，要求法庭頒令涉案警官行為失當。高等法官今(18日)頒下判詞，指兩人均不涉及7.21事件中，沒有利益關係申請司法覆核。此外，處理司法覆核的民事法庭亦不能決定，一個人是否干犯刑事罪行。法官指兩人的申請沒有合理可爭辯之處，因此拒批司法覆核許可。

去年7.21，有白衣人無差別攻擊市民，引起全城嘩然。（資料圖片）

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兩申請人與7.21事件沒有利益關係

申請人分別為：郭卓堅和葉慶祥，答辯人分別為元朗區指揮官李偉文、八鄉分區指揮官李漢文及元朗助理指揮官（刑事）游乃強。

法官在判詞指，兩名申請人在7.21事件中沒有利益關係，申請司法覆核。兩人並不在現場，或目擊事件。他們也只是從新聞中，得知事件。

覆核申請無權令警方道歉

判詞中續指，處理司法覆核的民事法庭不能決定，一個人是否干犯刑事罪行，包括公職人員行為失當。對於葉曾去信法庭，修改申請司法覆核的事項，要求法庭頒令警方在報紙刊登道歉聲明，判詞指處理司法覆核的民事法庭也無權作出此類頒令。

法官認為申請沒有合理可爭辯之處，亦沒有勝算，遂拒批司法覆核許可。

案件編號：HCAL 2216、2842/2019