【7.21三個月】元朗黑夜至今拘34人控六人　一個月未有新增被捕人

7月21日晚上港鐵元朗站發生有市民被大量白衣人持械無差別襲擊事件迄今發生已3個月，警方今（21）日於例行記者會上回應記者提問時，警務署有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，新界北重案組已拘捕34名男子，年齡介乎18至60歲。當中6人已被控告參與暴動罪，警方正積極跟進，若有夠足證據會諮詢律政司意見提控，亦正跟進通緝人士。

據資料顯示，警方於上（9）月20日，於香港國際機場以涉嫌「參與暴動」拘捕一名42歲本地男子後，至今一個月內未有任何新增的被捕個案。案中6名被控以暴動罪的男子中，包括一名於上（9）月17日向警方自首的男子吳偉南。綽號「飛天南」的57歲男子吳偉南，報稱職業為貨車司機。

控罪指，「飛天南」於今（19）年7月22日連同鄧懷琛（60歲）及其他身分不詳人士在元朗西鐵站J 出口外參與暴動。據悉，「飛天南」於襲擊事件發生近2個月後的9月初與律師商討後已有意安排自首，惟因病情押後。吳獲裁判官准許保釋，但須遵守宵禁令及不准進入元朗站。而控罪中被指同犯暴動罪的鄧懷琛，報稱為燒烤生意東主，鄧共被控兩條暴動罪。其餘被捕人士當中，不乏具黑社會背景的江湖猛人。其中綽號「鬥雞學」、元朗屏山坑尾村村代表鄧志學（51歲），事後他懷疑企圖「著草」，7月23日在機場被捕；同日被捕的，還有綽號「日本仔」的姓胡（35歲）男子、綽號「姑爺偉」有勝和背景的姓張（39歲）男子。案件現押後至10月25日，6名被控的白衣人將一同審訊。

此外，警察公共關係科總警司謝振中表示，上周五至周日一共拘捕68人，包括53男15女，年齡15至67歲，涉盜竊、非法集結、非法集結時使用蒙面用品、刑毀、公眾地方打鬥、藏有攻擊性武器等。周日拘捕中警方採取情報主導行動，在大埔截獲一輛的士，在車上檢獲大批汽油彈，車上31歲及34歲男子涉藏有攻擊性武器被捕。

西九龍總區指揮官卓孝業表示，警方昨日錄得10宗縱火，由10月1日至今有超過80宗，昨日刑毀案有7宗，10月1日至今共752宗，有商舖店主盤點失去財物，發現手機，電子產品損失，總值超過250萬元。他警告任何人進行爆竊，可囚14年，由10月1日起計，共錄得28宗爆竊案，暴徒打爛店舖，令他人有機可乘，趁火打劫。警方又發現，有人會用建造地盤內物資作路障或攻擊警察，由10月1日至今有6宗地盤盜竊的報案。

卓孝業表示，昨日九龍區投擲超過100枚汽油彈，針對港鐵、銀行、商舖、警署及警員，在太子，有人在行車天橋向地面警員投汽油彈，幸只在身邊爆開，僅左腳燒傷，未有大礙；另有十多個港鐵站口被縱火，他形容有關行為愈趨猖狂，強調「你哋做緊任何嘢都有後果，昨日有人已經即時被制服」，警告投汽油彈屬縱火行為，最高囚終身，即使訴求有多崇高，都不能合理化暴力。