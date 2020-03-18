【新冠肺炎】銅鑼灣地標老店「蛇王二」不敵疫情　下月底正式告別

捱得過沙士，但相隔17年再經歷俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肆虐，全球再受一場疫症蹂躪。 在銅鑼灣屹立四十載的老店「蛇王二」，這家米芝蓮亦難敵疫情走到最終章。 店長羅長熙說，現時情況比沙士更嚴峻，生意不單大跌七成，每月都蝕10多20萬元，坦言現在是「最難捱的時光」。他承認，當4月底租約完結後，「蛇王二」將會低調結業。數十載感情難捨割，羅長熙希望疫情過後，有機會另覓舖位重新開始，「最唔捨得日日返工見到嘅伙記同熟客，已經變咗我日常生活。」

店長羅長熙未夠三十歲已入職「蛇王二」，至今已逾五十歲的他，坦言在舖內的時間比家中還要長。（梁鵬威攝）

店名之所以命名「蛇王二」，皆因店舖是老闆的祖業，靠「食蛇」起家，來到今天已由第三代接手掌舵。羅長熙指，老闆的祖父多年前在上環開店，於文咸東街以「捉蛇二」為名，經營六十載後因拆樓而結業，輾轉間來到銅鑼灣再續前緣，並改名「蛇王二」繼續發光發熱，近40年來，已成為銅鑼灣的地標之一。

羅長熙指，據聞其祖父在家中排第二，店鋪才以「二」字命名。時代巨輪走過， 一切已成為歷史。

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曾大排長龍 連續6年上榜米芝蓮

「蛇王二」以蛇羹、臘味聞名。雖然經營已久，但卻絕不馬虎，蛇羹重成本「落足料」，湯底由雞、瘦肉、火腿熬成，冬天吃一碗已滋補暖身，靠蛇羮賣到街知巷聞，連續6年上榜米芝蓮，令羅長熙每年整個冬天半年無休。

「冬天等位係常態，如果凍起上黎要排到街尾。」說到過去，羅長熙仍然歷歷在目，一切仿如昨天。

雖然貴為店長，但羅長熙事事親力親為。（梁鵬威攝）

生意未受社會事影響 疫症來臨變蝕本

當初羅長熙做燒味出身，經朋友介紹下進入「蛇王二」。由低做起，一做已是二十多年，後來更獲當時老闆娘賞識晉升店長。不過，九十多年的「老字號」很快就要向道別。

羅坦言，過年後生意慘淡，晚市人流疏落，生意大跌七成，「唔關反修例運動事，過年前都仲好哋哋，但當疫情提升時就出事。」經歷過沙士，他坦言今次比當年更嚴峻，因為如今成本較沙士時期已上漲，「𠵱家無人夠膽出街食飯。」嘆每月都要蝕10至20萬元。

業主減租亦難捱下去

疫情看不到盡頭，租約又即將在4月尾屆滿。羅長熙承認，老闆已決定結業，「以前從來未諗過唔做，宜家減租都捱唔到。」

喺舖頭時間仲多過屋企，打份工廿幾年，點都會唔捨得。 店長羅長熙

「蛇王二」店有部份牌子已使用三十多年，從未更換過。（梁鵬威攝） 老店接連倒閉 冀可「重新開始」 銅鑼灣充斥名店及藥妝店，談起屹立至今的老店，羅長熙不禁慨嘆：「可能一隻手指數得曬」。昔日鄰店「蛇王叻」，兩店曾經日爭夜鬥，但亦早已光榮結業。然而，如今在疫場下，就連他們亦不保。 光亮醒目的「蛇王二」招牌掛在店內，老饕一見自懂得按圖索驥入來，但這塊招牌很快就要拆下。不過，羅長熙期望今次只是「暫別」，疫情過後可以另覓舖位重新開始，「想今年內再見返大家，但疫情沒完沒了，實在太樂觀。」

好多伙記由細睇到佢大，十零廿歲做到三四十歲，同自己湊大個仔有咩分別？ 店長羅長熙

羅長熙處理活蛇十多年，談及要訣，羅稱只需「勇氣」，「你根本唔使驚佢，佢係會避你。」就連毒蛇都不怕，但時間流逝局勢變遷卻避無可避，「時代選擇咗我哋。」羅長熙不禁苦笑。