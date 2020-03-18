【新冠肺炎】時代廣場千両有患者用膳停業三日　科大男教授確診

新型冠狀病毒肺炎疫情在港持續擴散，美心集團旗下食肆「千両」在銅鑼灣時代廣場的分店宣布，由於一名今日（18日）確診的患者曾於過去7日期間到過該店用膳，因此停業3日作全面消毒，至21日將重開。「千両」表示，該分店所有已開封或經處理的食物已即時銷毀，所有員工至今無出現病徵，將密切留意員工的健康狀況。 另外，香港科技大學亦透露有一名確診者是科大人員，據悉是一名男教授，患者到過美國，根據衞生署公布的資料，相信該患者是第179宗個案、63歲男患者。

「千両」在銅鑼灣時代廣場的分店在門外貼有通告，分店稱收到物管處的通知，一名今日確診染新型肺炎的患者曾於3月10日至17日期間到該店用膳，為保障顧客及員工安全，決定即時暫停營業，並安排消毒公司徹底清潔及消毒全求。分店又稱，所有已開封或經處理的食物已即時全部銷毀。

分店透露，該店所有員工至今未出現病徵，將密切留意員工的健康情況，該店預計於3月21日完成消毒後重開，「千両」將同時監察每日的疫情，以作適合營運安排。

據悉科大男教授確診新型肺炎

另外，香港科技大學亦透過內部電郵公布，一個科大的人員確診感染新型肺炎，據了解一名科大的男教授，接觸者人數不多。

電郵透露，該患者曾到美國的堪薩斯城，至昨日途經達拉斯及東京抵香港國際機場。患者因個人理由請假，3月12日離港，至3月17日返港。由於患者抵港時已有病徵，因此由機場被直接送到醫院。科大稱，由於該人員並非居住在校園內，會再追查患者過往14日的密切接觸者，校方會提供所需協助。

根據衞生署公布的資料，今日確診的個案當中，只有第179宗個案、63歲男患者到過美國。衞生署稱，患者3月12日至16日與太太在美國，返港時不適，在機場由港口衞生科人員直接安排送院。