【新冠肺炎】曾國衞再帶隊去武漢　否認為「考牌」問鼎局長鋪路

港府最快下周安排第二批包機到武漢，接載滯留當地及周邊三個城市的港人。入境處處長曾國衞表示，他會再次率隊親赴武漢，料今次接載人數較多，須出動至少4班機，而入境處屆時另會安排逾百名人員在香港指揮中心，負責追蹤港人到機場的交通情況等。 曾國衞回顧首批武漢包機行動，指與其他國家地區的撤離行動有別，港府須兼管運送港人到機場，路程中要「萬無一失」，內地邊防人員亦大讚「喺佢哋眼中，作為香港人好幸福。」他對比日本鑽石公主號的撤離行動，形容當時有太多不確定因素，日方作風「官僚」需多番交涉。 對於外界形容他親力親為的表現是「考牌」，為未來問鼎保安局局長之位鋪路，曾國衞笑言「當其時無考量咁多。」

港府下周將安排第二批包機到武漢，入境處處長曾國衞表示，他會再次率隊親赴。（羅君豪攝）

港設指揮中心追蹤行程

曾國衞表示，接載滯留湖北省港人，困難在於如何將散落不同位置的港人運送到武漢機場，由於當地社區完全封閉，須由港澳辦協助疏導，因為要港人自駕到機場並不理想，而由港府安排則要承擔有關風險，包括確保路程中無意外，「想做好啲同時要承擔風險大啲。」駐武漢辦會督導運輸公司加強駕駛安全及旅遊巴的維修保養。

在首批武漢包機行動中，除了有26名入境處人員在武漢機場守候，在香港的指揮中心動員80、90人實時跟進港人途中需要。曾國衞指，下周行動料指揮中心會增至約120人候命。

一班機載13名孕婦 入境主任亦緊張

負責在香港「後台」支援的高級入境事務主任蔡宇飛表示，指揮中心會透過電話聯繫港人，追蹤各人行蹤及提醒他們戴口罩等。試過出小區遇到關卡，如檢查站查批文、排隊時間耗時多了，他們會即刻聯繫相關部門，約十多分鐘便可放行，「唔想有停頓，做好協調好快放行。」

隨行到武漢的入境事務主任曹文懿憶述，第二班航班共接載了13名孕婦，部分懷孕逾30周，「會好緊張。」特別安排孕婦坐近醫護及及機組人員。曾國衞引述獲內地邊防人員大讚，多個國家地區的撤離安排，香港做得最無微不至，「喺佢哋眼中，作為香港人好幸福。」

涉逾500公里路程須周詳考慮

仍有大量港人滯留湖北省包括一些偏遠市鎮。曾國衞表示，絕對明白求助人心情，但希望暫時未能走到的港人明白，超過500公里路程須經周詳考慮，包括有長期病患者是否適合乘長途車、巴士司機疲勞駕駛問題等。目前未有交代更多時間表，被問到會否考慮利用高鐵接載，曾國衞表示他無參與前期討論不便評論，但認為要顧慮到大型流動、長時間在密封時間等問題。

協助在外香港居民小組原來實際編制有26人。自第一次鑽石公主號包機行動至武漢包機行動期間，到小組增緩的後勤人員人數已增加了約370人。為進一步應付隨後的武漢包機行動及處理世界各地港人求助等情況，現時總增緩後勤人員約為420人。截至3月16日，連同外派人員，共有約540人。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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曾國衞︰與日本交涉多變數

曾國衞赴武漢之前，已曾親身率隊到日本，接回滯留郵輪鑽石公主號港人乘客。他指兩次行動困難不同，武漢屬於疫情爆發地區，心理上令人「聞武色變」，但實際安排較少不確定因素。相反，曾國衞指日本撤離行動緊迫，與日方協商過程「太多未知數」，如已預留400多個機位，惟日方初時只肯讓3名港人下船，僅交代何時會完成檢測，形容日方「官僚」。他又指當時多國撤僑行動如火如荼，但香港仍有太多未知數，認為已涉及「國家尊嚴」，於是透過中方外交部介入。

曾國衞指，日本第二天包機安排亦不順利，加拿大須佔用整個下午至晚上的撤僑時段，經多番斡旋亦不果，結果要延至第三天才能出發，曾國衞即拍板選擇最快可起飛的下午時段，「可以早幾個鐘就唔想遲幾個鐘。」惟當港人都在機場準備登機時，日方突然通知有29人是「錯誤下船」，又指其中一人是確診者，曾國衞至今仍感勞氣，「我同事對咗幾小時，你先話佢係確診者。」幸最後證實全屬「烏龍」，只有2人不能離開日本。不過，事件亦令18名港人錯失上機時間，他們均拒絕日方道歉及安排酒店，決定自行購機票回港，事後獲船公司承包費用。

▼鑽石公主號港人回港情況▼

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冀任內為市民做更多事 否認為「考牌」

曾國衞主動提到外界質疑，日本包機行動「使唔使搵個處長去啊？」更盛傳是「考牌」「搏人氣、搏出位」，曾國衞表示，「當其時無考量咁多。」他指，決定帶隊原因包括時間緊迫，存在很多不確定因素，組織策劃要當機立斷。

被問到未來保安局局長人選的傳聞，他指，「的而且確係半點都無諗過。」並指在出發前，都預料到會惹揣測，故與保安局副局長區志光分工，由對方負責傳媒聯絡，「我都盡量唔講，免顯得有呢啲情況。」他強調，眼前是希望仍在入境處時間裡，在抗疫期間為市民做更多事。