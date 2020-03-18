大眾書局宣布全線16間分店周四結業　早前有分店欠租

在全港擁有16間分店的大眾書局，早前遭業主入稟高等法院，追討黃埔花園分店自今年2月起拖欠的租金、服務費及推廣費等款項逾52萬元，並要求大眾書局交還舖位。 新加坡大眾控股有限公司今日（18日）公布結業消息，服務香港超過40年的大眾書局，受零售巿道持續低迷影響，旗下16間書店由3月19日起全線結業。有分店今日提早落閘，員工在店內清貨。

大眾書局MEGABOX分店今日未到晚上8時，已經落閘。（羅君豪攝）

大眾：近一年零售收入嚴重萎縮 成本仍然高昂

因上兩個星期有分店欠租，現時大眾書局所有分店都在清貨。記者在營業時間致電多間分店，電話無人接聽。而下午7時許，MegaBOX分店已經落閘，多名員工在內清貨。

大眾控股有限公司今日（18日）公布，集團在香港業務將會改組，服務香港超過40年的大眾書局，受零售巿道持續低迷影響，旗下16間書店由3月19日起，全線結業，影響員工將根據香港勞工法例遣散。大眾控股有限公司在香港的其他非零售業務則繼續維持營運，集團會研究若有合適空缺，盡可能吸納部分受影響的員工。

集團發言人表示，這是一個非常艱難的決定，「 過去十年零售書業在香港一直面對市場結構性的挑戰。 在最近十二個月持續惡化， 導致零售收入嚴重萎縮。但租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業。」發言人稱，集團未來將會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上、推動教育的精神，繼續服務香港巿民。

發言人表示，感激巿民及員工及多年來對大眾書局的支持和愛護，未來在出版及教育業務上會加倍努力，回饋社會。

+ 2

彭志銘：原預計可支撐到書展「散貨」

次文化堂社長彭志銘表示，行情淡，早前業界已留意到大眾書局有分店陸續倒閉，一些有生意往來的發行商等都有持續向大眾書局了解最新進展，原預計就算倒閉都會支撐到暑假書展「散貨」，未料今日行內流傳內部通知員工提早關門的訊息，他下午約6時在旺角新世紀途徑見到大眾書局都已「落閘」。

早前，大眾書局在黃埔花園分店因拖欠租金、服務費等，遭業主入稟高等法院原告Palliser Investment Limited在入稟狀指，被告大眾書局有限公司位於黃埔花園十一期聚寶坊地庫B16、B17號的舖位，拖欠租金及管理費等費用；又指自2月10日起，該書店未能達到每日維持由早上11點至晚上9時30分的協議營業時間。

根據香港公司註冊處資料，大眾書局有限公司（Popular Book Company Limited）由新加坡公司Popular Holdings Ltd持有，另外其執行總裁周曾鍔（Chou Cheng Ngok）以信託形式持有1股。公司董事包括總裁周曾鍔、及其太太HU Nan Lee，原總經理駱巧明在去年12月辭任董事。