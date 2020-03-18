【新冠肺炎】蘭桂坊酒吧仍有員工拒戴口罩　相信做好個人清潔即可

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（18日）錄得14宗確診個案及8宗初步確診個案，創本港爆發疫情以來單日新高，其中一名確診者是50歲加拿大國際學校女文員，潛伏期沒有外遊，但有到蘭桂坊「飲嘢」。 《香港01》記者傍晚時分到蘭桂坊視察，大部分街上客人有戴口罩，但仍有部分酒吧員工及外籍人士拒絕戴口罩，有店員認為戴口罩時若不注重個人衛生，同樣「中招」，加上店內並不擠逼，故拒絕戴口罩。

蘭桂坊一帶在入夜時分人流未算太多，仍有少部分街上外國人不配戴口罩，認為香港情況還好，且雙手有清潔乾淨，大部分時間「插袋」，故沒有戴口罩必要。

酒吧員工謝先生表示，自疫情開始店舖十分注重清潔消毒，以前甚少清潔的位置如牆壁、樓梯欄杆等均加強清潔。他說，從事服務性行業「無得揀客」，但酒吧以本地客為主，普遍會佩戴口罩，甚至有人開始飲酒時也脫下，作為員工只能多加留意，閒聊時會問及對方有否外遊；又指疫情對生意有影響，尤其是當不少「打工仔」改為在家工作，人流更少。此外，酒吧員工Samuel也指會戴外科口罩保護自己，店內也擺放清潔用品及搓手液等，但是否佩戴口罩是客人個人意願，不能強逼，只能做好清潔，也擔心今晚留學生返港未知會否湧至蘭桂坊。

但同樣是酒吧員工的Clala則沒有戴口罩工作，認為無論是否戴口罩，但不注重個人衛生，例如不勤洗手及洗澡，用骯髒的手觸碰面部或身體，仍會受到感染。她說，知道部分酒吧內因有大量人群聚集，入場前會要求量度體溫，但其店內人流較少，故認為不需要。

至於酒吧東主Ali，在街上也常把口罩拉低至下巴位置，他表示「有少少驚感染，但覺得（戴口罩）好煩」；對於確診者曾到訪蘭桂坊，坦言「唔驚得咁多，無生意喇」，當看見有客人不戴口罩在街上行走，只能選擇走遠一點，也要求員工一定要配戴口罩。

顧客：相信香港仍安全

游小姐與朋友到蘭桂坊用膳，她表示每星期會到訪一至兩次，對於近日有不少外遊者確診，只能說「都驚唔到咁多，唯有做好個人保護」，又笑言雖然公司安排在家工作，但人總要食飯，故難避免外出。據她觀察，今日街上較多人戴口罩，估計是日漸明白戴口罩的重要性。

譚先生從記者口中得知有確診者曾到訪蘭桂坊，直言「有啲驚」，但無阻其再到蘭桂坊的興致，「啲人都會走黎走去」，只能「go with the flow」，也相信香港仍然較安全、「飲嘢」也應不會「中招」。同行的朱先生也認為較難避免，亦認為香港較其他地方相對安全，加上選擇的酒吧入門前也有量度體溫，故較安心。