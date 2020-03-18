【新冠肺炎】政府刊憲外國入境不分國籍強制檢疫14日　為期3個月

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，全球確診個案都在不斷上升，本港亦錄得多宗輸入個案。港府今日刊登憲報，訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），應對2019冠狀病毒病全球爆發，強制從中國以外的所有地區的抵港人士進行檢疫，所有人士將部分國籍與旅遊文件。《規例》將於明日（19日）零時零分生效，為期三個月。

+ 12 + 11 + 10

持任何旅遊文件入境均需強制檢疫

根據《規例》，所有在到港當日之前的14日期間，曾在憲報公告指明的外地國家／屬地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14日的強制檢疫。違反檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

政府於2月7日刊登憲報，訂立《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），規定所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14日的強制檢疫，仍繼續生效。

刊憲列明參考《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），政務司司長可按《規例》豁免部分符合以下條件的人士接受強制檢疫：

• 供應香港正常運作日常生活的物品或服務的人士； • 對政府事務運作屬必要的人員； • 對保障在香港的人的安全或健康或處理公共衞生緊急事態屬必要的人士；或 • 符合香港的公眾利益的極其特殊情況的個案。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

政務司司長已根據《規例》第4（1）條，豁免以下類別人士由條例生效日起接受強制檢疫：