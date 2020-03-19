【新冠肺炎】外國到港強制檢疫令生效　過境內地人不符入境條件

本港新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情加劇。除了14天內曾到過內地的人士須強制檢疫外，為期3個月的《外國地區到港人士強制檢疫規例》於周日（19日）起生效，從中國以外的所有地區的抵港人士亦須接受14天強制檢疫。 就原先中國護照持有人從外地乘飛機來港，可在港逗留7天而免事先許可，逗留條件不足14天不符合檢疫令需要，食物及衞生局局長陳肇始表示，「如果簽證條件不夠14天，應該已經達不到我們要求。」至於是否會要求他們原機遣返等，她沒有回應。據了解，來港過境人士，仍可以在機場轉機往其他地方，毋須辦理入境香港手續。 衞生署回覆查詢表示，有關檢疫措施適用於入境人士，只在機場轉機的過境旅客不受影響。

不少外遊市民趕在今晚回港，避免14天強制檢疫。（余俊亮攝）

2月有逾6萬人次持中國護照入境

政府於2月8日頒布生效的強制檢疫令，指在抵港前14天內曾到內地的人士，即使經其他地方入境，不論是香港居民、內地居民及其他地區旅客，來港後必須接受家居檢疫14天。若抵港人士所持簽證有效期不足14天，會被拒入境。目前有關措施維持不變。不過，該檢疫令並不涵蓋14天內無到過內地並由外地來港的內地人士，故仍可來港逗留後過境。

據當局書面答覆立法會文件，在2月2日截至3月10日，仍然有93,006人次的內地訪客入境香港，當中65%人持中國護照入境，達60,997人次；其次是持探親簽注入境，為16,823人次。至於團隊旅遊簽注則由2月10日起保持為0人次。

現涵蓋所有到過內地及外地抵港人士

至於3月19日起生效的強制檢疫令，涵蓋除中國以外全球所有地區的抵港人士，不論是否香港居民，均需接受14天強制檢疫。惟來港過境的內地旅客逗留條件為7天，不符合14天隔離需要。陳肇始在機場見記者時僅指，「如果簽證條件不夠14天，應該已經達不到我們要求。」但沒有回應是否會要求他們原機遣返等。

如常轉機毋須入境

據了解，來港過境人士，不分國籍包括內地旅客，只要是在機場轉機往其他地方，或在海天客運碼頭轉乘快船到內地，是毋須辦理入境香港手續，即不屬於入境抵港人士。最新強制檢疫令生效後，如過境內地旅客欲入境香港會被拒絕。

衞生署發言人回覆查詢指，由3月19日0時0分起，衞生署港口衞生科人員會要求所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地的人士（不論是否香港居民）接受強制檢疫。有關檢疫措施適用於入境人士。只在機場轉機的過境旅客不受影響。

機場跨境車、快船停

據最新資料，鑒於新型冠狀病毒感染情況，從香港國際機場出發到珠江三角洲／澳門的快船服務暫停，跨境客車服務只有限度前往澳門，其餘路線亦已暫停，港深機場中轉服務暫停。據明天的離港航班，仍有從香港機場出發的內地航班，目的地包括北京、上海，深圳航空往泉州、無錫的航班取消。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

據手機通訊群組顯示，此安排打亂不少擬經香港返回內地人士的安排。據悉，內地近日往歐美各國的直航取消，不少擬返回內地「避疫」的內地居民，近日取道香港，尤其是居於廣東的居民。近日多名外地來港經深圳灣返回內地的居民，確診新冠肺炎，成為當地輸入個案。

目前歐美多國，已禁止非國民或居民前住，抵港的內地居民可謂十分尷尬，唯一方法是即場購買往內地的機票。據了解，有航空公司因應本港情況，已拒絕沒有第二程機票的內地居民乘搭航班由外國來港。