【新冠肺炎】澳門新增2宗確診累計達17宗　乘坐金巴採取實名制

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，澳門周三（18日）晚新增2宗確診個案，累計至17宗。

當地第16宗確診患者是一名19歲留英女學生，周日（15日）與4名同學乘坐新加坡航空SQ317班機從倫敦希思羅機場到達新加坡，座位編號64H，翌日上午轉乘新加坡航空SQ856班機抵達香港，座位編號40B；同行的4名同學當中兩人是香港居民，其中一名香港同學抵達香港國際機場後便返回家，而女患者與其餘3名同學則乘坐私人包車經港珠澳大橋口岸入境澳門，其中一名同時持香港身份證的同學卻因入境須作家居隔離而折返，患者與另外2名同學被衛生局口岸檢疫人員按當時的措施要求居家醫學觀察14天。澳門當局已將上述兩名香港居民的資料通知香港衞生署衛生防護中心跟進。

該名女患者周三（18日）下午喉部唾液樣本經核酸檢測，對病毒呈初步陽性，隨即被送往山頂醫院作進一步咽拭檢測確診，周四（19日）凌晨確診；她目前在山頂醫院隔離病房治療，情況一般，無不適感覺。

至於第17宗確診患者則為一名11歲男童，是之前第14名確診印尼籍主婦的兒子，他與父母周二（17日）乘坐國泰航空CX718班機由印尼雅加達抵達香港，座位編號47F，然後再乘坐金巴經港珠澳大橋口岸入境。目前同行的父親有發熱，第一次檢測是陰性，將在48小時後再進行檢測。

體温高過攝氏37.3度不可上車

另外，澳門宣布，由周三晚上7時起，乘金巴要採取實名制。澳門仁伯爵醫院醫務主任李偉成說，基於接連幾個輸入新冠病毒個案，都是經香港坐金巴，由港珠澳大橋口岸入境時發現有發燒，已將情況通報香港；如果有人上金巴前體温高過攝氏37.3度，不可以上車，會交回屬地口岸處理。



目前，可以入境澳門的居民、外僱和內地，香港、台灣人士，如果入境前14日到過中國以外地區，都要接受14日隔離醫學觀察，到過高發區的則在指定酒店進行。當局已經開放了2間酒店有近600個房間，接收需要隔離的人士，非澳門居民要自費14日付5600澳門元（約5440港元）隔離費用。