【新冠肺炎】澳門相隔40日增一個案　宣布海外入境者需隔離14日

相距上一宗個案40日，澳門於昨日（15）新增一宗新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的確診個案，為第11宗。澳門政府於今日（16）宣布從17日零時起，要求所有曾到過外地（不包括內地、香港和台灣）的澳門居民、外僱及旅客，入境澳門後接受14日的醫學觀察。

澳門於昨日新增一宗確診新冠肺炎病例，女患者為26歲韓國籍外僱，3月13日在杜拜乘坐EK380航班抵港，再經港珠澳大橋返澳。3月15日下午，因感覺發燒到仁伯爵綜合醫院就醫並確診。

澳門政府宣布從3月17日零時起，要求所有14日內曾到過外地（不包括內地、香港和台灣）的澳門居民、外僱及旅客，入境後須接受14日的醫學觀察。（澳門新聞局）

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，因澳門出現第11個個案，加上疫情在全球持續蔓延，防疫政策從內地轉為防範海外輸入。因此宣布由3月17日零時起，若澳門居民、外僱及旅客入境澳門前的14日，曾到過中國以外的國家或地區（不包括內地、香港和台灣），經澳門所有口岸入境時，須按照衛生局的判斷和要求，在指定地點接受14日的醫學觀察。

她並呼籲，所有入境人士必須如實申報，違反者可能承擔相應的刑事責任，並會強制送往隔離措施。