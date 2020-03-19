大眾書局全線結業　 今安排員工與資方會面 　講解遣散安排

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下零售市道低迷，大眾控股有限公司昨日（18日）宣布，16間大眾書局全線結業。資方今早（19日）在油麻地城景國際酒店舉行講解會，向員工交待安排，有區議員到場提供協助。 有到場的員工透露，昨日經同事、人事部電話通知，始知集團全線結業，直言感到十分突然。她暫未有一步打算，無奈嘆：「市道低迷，又加上有疫情。」 大眾書局發言人表示，會支付代通知金、本月薪金及遣散費，亦會嚴肅跟進書劵持有人及會員事宜。

由今日早上9時起，陸續有大眾書局員工到達油麻地城景國際酒店，出席資方舉辦的講解會，了解公司安排。油尖旺區議員李傲然、屯門區議員巫堃泰及梁灝文、屯門社區主任張贊華今早亦在酒店外擺街站，為到場員工提供協助。

大眾控股有限公司在油麻地城景國際酒店舉行講解會，向員工交待安排。（黃詠榆攝）

大眾：支付代通知金、本月薪金及遣散費

大眾集團發言人表示，將根據勞工法例遣散，支付包括代通知金、本月薪金及遣散費，今日亦會即場登記有興趣加入其他非零售業務的同事資料，盡可能吸納部分受影響員工。發現人又解釋，昨日有部份員工因為休假，只能以電話通知門市結業消息。

至於受影響的書劵持有人及會員事宜，集團表示將會嚴肅跟進，詳情稍後於網頁公布。

大眾書局員工J小姐認為，公司結業的消息十分突然。（黃詠榆攝） 員工：見面會指示不清晰 入職數年的員工J小姐一向於總部工作，昨日經同事告知，始知書局全線結業，其後才接獲人事部電話通知，坦言感到十分突然。對於今日見面會的安排，她認為指示不太清晰，「有啲問題可能同事要重覆問幾次。」 她又指，剛才見面會未提及過有其他崗位提供，「如果有選擇都會試」。被問及未來有何打算，她顯得十分無奈，「呢刻都唔係好諗到，可能都係休息下，依家市道低迷，又加上有疫情。」

屯門區議員巫堃泰（左）到場協助被遣散的員工。（黃詠榆攝）

處理J小姐求助的區議員巫堃泰表示，結業消息來得十分突然，有員工甚至不清楚能否回崗位，取回個人物品，批評集團與員工溝通不足。他預料，接近200名員工受到影響。對於公司的處理方法，據其了解，並非全部職員可以留低資料，加入大眾其他非零售業務，將會繼續跟進相關問題。